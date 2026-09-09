Herido un joven de 24 años en un accidente entre dos vehículos en Arrecife
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 movilizó a los servicios sanitarios y de bomberos tras el choque de dos vehículos ocurrido este miércoles en el barrio de Titerroy
Un hombre de 24 años resultó herido este miércoles 9 de septiembre tras la colisión de dos vehículos en Arrecife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La alerta recibida por el Cecoes a las 8.12 horas advertía de un choque entre dos vehículos en la avenida Hermanos Álvarez Quintero, en el barrio capitalino de Titerroy, uno de los cuales había quedado volcado lateralmente como consecuencia del impacto.
Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador activó los recursos necesarios para atender la emergencia y desplazó hasta el lugar a efectivos de los servicios de rescate, sanitarios y seguridad.
Uno de los vehículos quedó volcado de lado
Hasta el punto del accidente se trasladaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que se encargaron inicialmente de asegurar los vehículos implicados.
Los bomberos comprobaron la situación y aseguraron uno de los automóviles, que había quedado volcado de forma lateral después de la colisión. Estas labores permitieron garantizar las condiciones de seguridad necesarias en la zona mientras se desarrollaba la asistencia a los ocupantes.
El dispositivo de emergencia también contó con la intervención de la Policía Local, encargada de las actuaciones correspondientes en el lugar del accidente.
Un joven fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital básico después de valorar la información facilitada inicialmente por la persona que dio la alerta y por los servicios de coordinación del 112.
A su llegada, los sanitarios examinaron a los ocupantes de los dos vehículos para determinar si alguno necesitaba atención médica.
Durante esta valoración, el personal sanitario atendió a un varón de 24 años que presentaba, en el momento inicial de la asistencia, cervicalgia de carácter moderado, es decir, dolor localizado en la zona cervical.
Tras recibir atención en el lugar del accidente, el joven fue trasladado en la ambulancia del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, para continuar con la valoración y asistencia sanitaria.
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