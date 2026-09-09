Un hombre roba en un comercio de Ingenio y la Guardia Civil lo encuentra escondido en una finca

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Ingenio como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial del municipio. La actuación se produjo a finales de agosto, después de que los responsables del negocio denunciaran varios episodios de sustracciones que, según la investigación, estarían relacionados con el mismo individuo.

Los hechos que dieron origen a las diligencias ocurrieron el 19 de agosto de 2026. El sospechoso habría entrado en el comercio y se habría llevado distintos productos sin abonarlos. Cuando una trabajadora trató de evitar la sustracción y le recriminó su comportamiento, el individuo habría reaccionado de manera violenta.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el presunto autor dirigió amenazas graves contra la empleada y realizó determinados gestos que provocaron en la trabajadora un temor fundado por su integridad física. Tras esta situación, abandonó el establecimiento con los efectos que supuestamente había sustraído.

La investigación comenzó tras la denuncia

Los responsables del comercio acudieron a la Guardia Civil el 20 de agosto para denunciar los hechos. Además del episodio ocurrido el día anterior, señalaron que se habían producido otras sustracciones que atribuían a una misma persona.

A partir de la denuncia, los agentes del Puesto Principal de Agüimes, perteneciente a la Comandancia de Las Palmas, pusieron en marcha una investigación destinada a identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del robo.

Para ello, los investigadores reunieron diferentes elementos de prueba. Entre las actuaciones realizadas estuvieron la toma de declaración de testigos, la recopilación de información aportada por los denunciantes y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y otro material audiovisual relacionado con el establecimiento.

El trabajo permitió a los agentes establecer una línea de investigación sobre la identidad del sospechoso y avanzar en su localización.

La víctima identificó al sospechoso

Uno de los elementos considerados relevantes durante las diligencias fue el reconocimiento fotográfico realizado por la trabajadora. Según la Guardia Civil, la víctima identificó de forma inequívoca a la persona que los investigadores señalaban como presunto responsable.

Esta diligencia, unida a los demás indicios recopilados durante la investigación, permitió avanzar en la identificación del sospechoso. Una vez establecida su identidad, los agentes realizaron las gestiones necesarias para localizarlo.

La investigación se desarrolló en un periodo relativamente corto desde la presentación de la denuncia hasta la detención, de acuerdo con la información proporcionada por el instituto armado.

Localizado en una finca de Ingenio

Con la identidad del presunto autor ya determinada, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda y localización en el municipio de Ingenio.

Los agentes lograron encontrar al sospechoso en una finca situada en las proximidades de una vía de comunicación de la localidad. Tras comprobar su identidad, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

La intervención puso fin a las actuaciones policiales dirigidas a determinar quién estaba detrás de las sustracciones denunciadas por el establecimiento y del episodio de amenazas sufrido por la trabajadora.

Las diligencias pasan a disposición judicial

Una vez concluida esta fase de la investigación, la Guardia Civil trasladó las diligencias instruidas junto con el detenido a la Autoridad Judicial competente de Telde.

Será ahora el procedimiento judicial el que continúe con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos y la posible responsabilidad del investigado.