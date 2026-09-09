Una insólita maniobra acaba con un coche encima de otro en un hotel de Canarias
La maniobra terminó de la forma menos habitual: un vehículo quedó montado sobre otro en un hotel de Arona y los bomberos tuvieron que ayudar a salir a sus ocupantes
Aparcar puede ser complicado, pero lo ocurrido en el sur de Tenerife llevó la maniobra a otro nivel. Un vehículo terminó literalmente encima de otro en el aparcamiento de un complejo hotelero de Arona, dejando una escena tan aparatosa como poco habitual.
El incidente ocurrió el lunes en el Hotel H10 Big Sur, situado en la avenida Juan Carlos I. Lo que debía ser una maniobra de estacionamiento terminó con uno de los coches elevado sobre otro y con varias personas todavía en su interior.
Una maniobra de aparcamiento que acabó a dos alturas
Por circunstancias que no han trascendido, uno de los vehículos terminó apoyado sobre otro dentro de la zona de estacionamiento.
La imagen parecía más propia de un aparcamiento en dos plantas que de una maniobra convencional, pero la situación requirió una intervención real de los servicios de emergencia.
Hasta el hotel se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de San Miguel de Abona para hacerse cargo de la situación y comprobar el estado de las personas que permanecían dentro del vehículo.
Los bomberos tuvieron que ayudar a bajar a los ocupantes
El principal problema no era solo dónde había terminado el coche, sino también la altura a la que había quedado. Según explicaron fuentes del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, varias personas se encontraban en el interior y los bomberos tuvieron que ayudarlas a salir con seguridad.
A la zona también acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local de Arona.
La imagen no tardó en correr por las redes
Como era de esperar, una escena así no pasó desapercibida. Las imágenes del vehículo montado sobre otro comenzaron a circular por redes sociales y dieron pie a numerosos comentarios sobre lo difícil que puede llegar a ser encontrar aparcamiento en Tenerife.
Más allá de las bromas, el incidente obligó a desplegar a varios servicios de emergencia y demuestra que una maniobra aparentemente rutinaria puede acabar de la forma más inesperada.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas concretas del accidente ni sobre cómo el vehículo terminó en esa posición.
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