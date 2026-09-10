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Un caimán aparece bajo un coche en La Isleta y obliga a intervenir a la policía local

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudió tras el aviso del 112 Canarias para controlar al animal, de aproximadamente un metro de longitud, localizado en la calle Faro

El caimán localizado en la calle Faro, en La Isleta, tras ser inmovilizado por los servicios de emergencia.

El caimán localizado en la calle Faro, en La Isleta, tras ser inmovilizado por los servicios de emergencia. / Policía Local LPA

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Bruno Betancor

Una escena insólita obligó a movilizar anoche a varios servicios de emergencia en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Un caimán de aproximadamente un metro de longitud fue localizado bajo un turismo estacionado en la calle Faro, lo que activó la intervención de la Policía Local y del SEPRONA de la Guardia Civil.

La actuación comenzó después de que el 112 Canarias alertara de la presencia del animal. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad Nocturna Especial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que comprobaron que el caimán se encontraba refugiado bajo un vehículo.

Un animal de un metro bajo un turismo

La localización del reptil obligó a extremar las precauciones para evitar que pudiera desplazarse por la vía pública o provocar algún incidente.

Ante las características del animal, la Policía Local coordinó la intervención con agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, encargados de colaborar en su inmovilización y control seguro.

El animal fue localizado bajo un turismo estacionado en la calle Faro, en La Isleta, lo que obligó a activar un dispositivo de intervención.

El animal fue localizado bajo un turismo estacionado en la calle Faro, en La Isleta, lo que obligó a activar un dispositivo de intervención. / Policía Local LPA

La operación permitió hacerse con el animal sin que, según la información difundida hasta el momento, se produjeran daños personales.

Por ahora, no se ha informado de cómo llegó el animal hasta ese punto ni de su procedencia, por lo que se desconoce si se había escapado de alguna propiedad particular o si había sido abandonado.

Una intervención poco habitual en La Isleta

La aparición de un caimán en plena zona urbana convierte el suceso en una de las intervenciones más llamativas de las últimas horas en la capital grancanaria.

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La actuación conjunta permitió controlar la situación y retirar al animal de forma segura, mientras se intenta esclarecer su procedencia.

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