Un camión de reparto vuelca en Fuerteventura y obliga a cerrar una carretera durante la madrugada

Un camión de reparto de mercancías volcó durante la noche del miércoles 9 de septiembre en la carretera FV-20, en el municipio de Puerto del Rosario, frente a las instalaciones del Matadero Insular de Fuerteventura. El accidente se produjo alrededor de las 22:45 horas y obligó a mantener cortada la vía durante varias horas debido a las dificultades para retirar el vehículo, informa la Policía Local de Puerto del Rosario.

El aviso fue recibido por la policía capitalina a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. Tras conocer lo ocurrido, los agentes se trasladaron hasta el lugar para asegurar la zona y prestar asistencia al conductor.

El conductor sufrió heridas leves

El camión llevaba únicamente a una persona en su interior. Se trataba del conductor y único ocupante, que fue auxiliado por los agentes tras el vuelco.

A pesar de la aparatosidad del accidente, en una primera valoración presentaba heridas de carácter leve. Hasta el lugar también se desplazaron recursos sanitarios en ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender la emergencia.

La intervención sanitaria se desarrolló junto a los trabajos realizados por los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia movilizados tras el aviso.

La FV-20 permaneció cerrada durante horas

Una de las principales consecuencias del accidente fue la interrupción de la circulación en este tramo de la FV-20. La Policía Local procedió inicialmente al acordonamiento y aseguramiento del área afectada, mientras desarrollaba tareas de regulación del tráfico.

La carretera tuvo que permanecer cerrada hasta entrada la madrugada, ya que la retirada del camión requirió trabajos de cierta complejidad. Para poder sacar el vehículo de la calzada fue necesario utilizar una grúa para izarlo, una operación que prolongó el cierre de la vía.

Una vez que el camión fue retirado y concluyeron las labores de limpieza de la carretera, la FV-20 pudo volver a abrirse al tráfico con normalidad.

Un camión vuelca frente al Matadero Insular de Fuerteventura, en Puerto del Rosario. / P. L. P. R.

Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente

Además de colaborar en la regulación de la circulación, la Policía Local prestó apoyo al Grupo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico.

Los agentes de la Guardia Civil asumieron la investigación del siniestro y la elaboración de las correspondientes diligencias policiales, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco del vehículo.

En el dispositivo desplegado en la zona participaron también efectivos del Servicio Municipal Contraincendios de Puerto del Rosario, además de los recursos sanitarios del SUC.