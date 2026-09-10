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España bate récord de viajes este verano y registra 240 muertos en carretera

Las víctimas mortales en siniestros de tráfico aumentaron un 4% durante el periodo estival, a pesar del descenso registrado en la mortalidad de los motoristas y usuarios vulnerables

240 personas mueren en carretera este verano con récord de desplazamientos

240 personas mueren en carretera este verano con récord de desplazamientos

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La Provincia

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Un total de 240 personas fallecieron en siniestros de tráfico durante este verano en las carreteras españolas, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior. Las cifras llegan en un verano marcado además por un nuevo récord de movilidad, con 102 millones de desplazamientos, un 1,5% más.

El balance deja, sin embargo, evoluciones muy diferentes según el tipo de usuario. Las muertes de motoristas descendieron de forma destacada y también cayó la mortalidad entre los usuarios vulnerables, mientras que 25 personas fallecidas que viajaban en turismos o furgonetas no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Interior quiere rebajar la tasa de alcohol a 0,2 gramos por litro

La presentación del balance ha estado acompañada de un anuncio que puede cambiar las normas para millones de conductores.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que durante el nuevo periodo de sesiones se volverá a impulsar la proposición de ley destinada a rebajar a 0,2 gramos por litro de sangre la tasa de alcohol permitida al volante.

La medida supondría endurecer los límites actuales y forma parte de las iniciativas con las que se busca reducir la siniestralidad en las carreteras.

Los motoristas registran la mayor bajada

Uno de los datos más positivos del verano corresponde a los usuarios vulnerables.

Las víctimas mortales de este colectivo descendieron un 12% y representan ahora el 38% del total de fallecidos en carretera, siete puntos menos que durante el verano anterior.

La reducción más pronunciada se produjo entre los motoristas. Este verano fallecieron 54 personas que viajaban en moto, 18 menos que en 2025.

También perdieron la vida doce ciclistas. Tres de ellos no llevaban casco en el momento del siniestro.

25 fallecidos viajaban sin cinturón de seguridad

El balance vuelve a mostrar la importancia de los sistemas básicos de protección dentro de los vehículos.

Entre las personas que fallecieron mientras viajaban en turismo o furgoneta, 25 no utilizaban el cinturón de seguridad cuando se produjo el accidente.

El dato se suma al de los tres ciclistas fallecidos que no utilizaban casco y vuelve a poner el foco en medidas de seguridad destinadas a reducir las consecuencias de un siniestro.

El eclipse disparó el tráfico durante varias horas

El verano dejó además una jornada especialmente singular en las carreteras debido al eclipse.

Durante ese día fueron monitorizados 2,3 millones de desplazamientos. El mayor incremento de tráfico se produjo entre las 21:00 horas y la medianoche.

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En esa franja, el volumen de circulación aumentó un 25,7% respecto a una jornada utilizada como referencia.

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