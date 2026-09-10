Rescatada una senderista de 62 años tras sufrir una caída en la subida al volcán de Caldera Blanca, en Lanzarote
Los bomberos tuvieron que acceder hasta una zona de difícil acceso para evacuar a la mujer, que sufrió un traumatismo moderado en una pierna
Una senderista de 62 años ha resultado herida este jueves tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta en el sendero de subida al volcán de Caldera Blanca, en el municipio lanzaroteño de Tinajo.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre las 13.05 horas y activó el dispositivo de emergencia para localizar a la afectada, que se encontraba en una zona de difícil acceso.
Efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote accedieron hasta el lugar del accidente y realizaron el rescate de la senderista, con la colaboración de miembros de Protección Civil de Tinajo.
Trasladada al Hospital Doctor José Molina Orosa
Una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió hasta la zona tras la activación del dispositivo.
El personal sanitario atendió a la mujer, que presentaba inicialmente un traumatismo moderado en un miembro inferior, salvo complicaciones, y posteriormente fue trasladada al Hospital Doctor José Molina Orosa para su valoración.
En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local, que colaboraron con el resto de servicios de emergencia desplegados en la zona.
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