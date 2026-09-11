Alarma en unas oficinas municipales de Telde
El conato se originó en un aparato regulador del aire acondicionado, situado cerca de un cuadro eléctrico, y fue controlado con extintores
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Un conato de incendio en las oficinas municipales de Servicios Sociales de Telde movilizó este jueves por la tarde a los bomberos hasta el casco histórico de San Juan.
La alarma se activó después de que comenzara a salir humo del inmueble y se detectaran chispas en un aparato encargado de regular el funcionamiento del aire acondicionado, según informó Telde Actualidad.
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