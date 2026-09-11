Una ambulancia vuelca tras un accidente con dos vehículos en Fuerteventura y uno de los conductores tenía prohibido conducir

Una ambulancia privada volcó ayer jueves, 10 de septiembre, tras verse implicada en un accidente de tráfico en Puerto del Rosario (Fuerteventura), aunque el siniestro se saldó sin personas heridas. El vehículo sanitario circulaba sin pacientes en el momento del choque.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 13:40 horas en la calle Comandante Díaz Trayter, en el cruce con la calle Reyes Católicos, en el barrio de El Charco. La Policía Local recibió el aviso a través de la Sala Operativa del CECOES 1-1-2, que movilizó a los distintos servicios de emergencia hasta el punto del siniestro.

A su llegada, los efectivos comprobaron que en el accidente estaban implicados dos vehículos. Uno de ellos era la ambulancia privada, que terminó volcada sobre la calzada como consecuencia del impacto.

A pesar de la aparatosidad del accidente, los dos conductores implicados resultaron ilesos. Además, la ambulancia no transportaba pacientes cuando se produjo el siniestro, una circunstancia que evitó que hubiera que atender a personas trasladadas en el vehículo sanitario.

Uno de los conductores tenía prohibido conducir

Durante la intervención, los agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario realizaron las comprobaciones correspondientes sobre las circunstancias del accidente.

En ese proceso detectaron que uno de los conductores tenía retirado el derecho a conducir por una sentencia judicial firme. Ante esta situación, los agentes están elaborando las diligencias necesarias para poner los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción.

Intervención de varios servicios de emergencia

El dispositivo desplegado en la calle Comandante Díaz Trayter contó con la participación de distintos cuerpos y servicios.

Además de los agentes de la Policía Local, acudieron efectivos de la Policía Nacional, personal del Servicio Municipal Contraincendios de Puerto del Rosario y recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Finalmente, no fue necesario trasladar a los conductores a un centro sanitario, ya que ambos resultaron ilesos.

Segundo vuelco en menos de 24 horas

El suceso tiene además como particularidad que se trata del segundo accidente con vuelco en el que interviene la Policía Local de Puerto del Rosario en menos de 24 horas.

El anterior se produjo durante la noche del miércoles, 9 de septiembre, en la carretera FV-20. En este caso, el nuevo accidente se registró durante el mediodía del jueves en pleno núcleo urbano, en la intersección de Comandante Díaz Trayter con Reyes Católicos.