Una ambulancia vuelca tras un accidente con dos vehículos en Fuerteventura y uno de los conductores tenía prohibido conducir
Los efectivos de emergencia desplazados a la calle Comandante Díaz Trayter, en Puerto del Rosario, atendieron a los dos conductores involucrados, quienes resultaron ilesos a pesar de la aparatosidad del suceso
Una ambulancia privada volcó ayer jueves, 10 de septiembre, tras verse implicada en un accidente de tráfico en Puerto del Rosario (Fuerteventura), aunque el siniestro se saldó sin personas heridas. El vehículo sanitario circulaba sin pacientes en el momento del choque.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 13:40 horas en la calle Comandante Díaz Trayter, en el cruce con la calle Reyes Católicos, en el barrio de El Charco. La Policía Local recibió el aviso a través de la Sala Operativa del CECOES 1-1-2, que movilizó a los distintos servicios de emergencia hasta el punto del siniestro.
A su llegada, los efectivos comprobaron que en el accidente estaban implicados dos vehículos. Uno de ellos era la ambulancia privada, que terminó volcada sobre la calzada como consecuencia del impacto.
A pesar de la aparatosidad del accidente, los dos conductores implicados resultaron ilesos. Además, la ambulancia no transportaba pacientes cuando se produjo el siniestro, una circunstancia que evitó que hubiera que atender a personas trasladadas en el vehículo sanitario.
Uno de los conductores tenía prohibido conducir
Durante la intervención, los agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario realizaron las comprobaciones correspondientes sobre las circunstancias del accidente.
En ese proceso detectaron que uno de los conductores tenía retirado el derecho a conducir por una sentencia judicial firme. Ante esta situación, los agentes están elaborando las diligencias necesarias para poner los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción.
Intervención de varios servicios de emergencia
El dispositivo desplegado en la calle Comandante Díaz Trayter contó con la participación de distintos cuerpos y servicios.
Además de los agentes de la Policía Local, acudieron efectivos de la Policía Nacional, personal del Servicio Municipal Contraincendios de Puerto del Rosario y recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Finalmente, no fue necesario trasladar a los conductores a un centro sanitario, ya que ambos resultaron ilesos.
Segundo vuelco en menos de 24 horas
El suceso tiene además como particularidad que se trata del segundo accidente con vuelco en el que interviene la Policía Local de Puerto del Rosario en menos de 24 horas.
El anterior se produjo durante la noche del miércoles, 9 de septiembre, en la carretera FV-20. En este caso, el nuevo accidente se registró durante el mediodía del jueves en pleno núcleo urbano, en la intersección de Comandante Díaz Trayter con Reyes Católicos.
- Roberto Herrera abandona ‘Cerca de ti’ tras 15 años al frente del programa de TVE Canarias
- Póker de la Lotería Nacional en Canarias
- La estación de Metroguagua de Hoya de La Plata da un nuevo paso para convertirse en realidad con el triple de presupuesto
- Hijas sí novios no: una herencia obliga a una embarazada a dejar la casa que le dejó su madre
- BBVA traslada su sede de Las Palmas de Gran Canaria al barrio de Triana
- Una enfermera invierte miles de euros en una vivienda turística y el ayuntamiento se la prohíbe tras reformarla
- CC pide paralizar la Metroguagua tras el aumento del coste de Hoya de la Plata
- Las Palmas de Gran Canaria paga 1.864 euros en intereses de demora por los segways de la Policía Local