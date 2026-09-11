Aparatoso accidente en Gran Canaria deja retenciones
El accidente se produjo este viernes por la tarde en dirección Agaete, antes de llegar a Costa Ayala, y movilizó a Protección Civil y al SUC.
Un aparatoso accidente entre dos turismos provocó retenciones este viernes, 11 de septiembre, en la GC-2, en sentido Agaete, a la altura del tramo anterior a Costa Ayala, en Las Palmas de Gran Canaria.
El choque obligó a movilizar a distintos recursos de emergencia, entre ellos efectivos de Protección Civil y dotaciones del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El accidente afectó a la circulación hacia Agaete
El siniestro se produjo durante la tarde en uno de los principales ejes de salida de la capital grancanaria hacia el norte de la Isla.
La posición de los vehículos accidentados y la intervención de los servicios de emergencia generaron retenciones en la GC-2, especialmente en dirección Agaete.
La incidencia se registró antes de llegar a Costa Ayala, un tramo habitualmente muy transitado durante las horas de mayor movilidad.
Protección Civil y el SUC acudieron al lugar
Hasta la zona se desplazaron recursos de Protección Civil y varias dotaciones del Servicio de Urgencias Canario para atender a los ocupantes y asegurar el punto del accidente.
Pese a la aparatosidad del choque, no se registraron heridos de consideración.
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