Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAZona militar de La IsletaRUPLoterías en CanariasSáhara OccidentalOcio en Gran CanariaSucesos en CanariasUD Las PalmasVisitas tuteladas de padres a hijos
instagramlinkedin

Aparatoso accidente en Gran Canaria deja retenciones

El accidente se produjo este viernes por la tarde en dirección Agaete, antes de llegar a Costa Ayala, y movilizó a Protección Civil y al SUC.

Aparatoso choque entre dos coches en la GC-2 provoca retenciones hacia Agaete

Aparatoso choque entre dos coches en la GC-2 provoca retenciones hacia Agaete

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Un aparatoso accidente entre dos turismos provocó retenciones este viernes, 11 de septiembre, en la GC-2, en sentido Agaete, a la altura del tramo anterior a Costa Ayala, en Las Palmas de Gran Canaria.

El choque obligó a movilizar a distintos recursos de emergencia, entre ellos efectivos de Protección Civil y dotaciones del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El accidente afectó a la circulación hacia Agaete

El siniestro se produjo durante la tarde en uno de los principales ejes de salida de la capital grancanaria hacia el norte de la Isla.

La posición de los vehículos accidentados y la intervención de los servicios de emergencia generaron retenciones en la GC-2, especialmente en dirección Agaete.

La incidencia se registró antes de llegar a Costa Ayala, un tramo habitualmente muy transitado durante las horas de mayor movilidad.

Protección Civil y el SUC acudieron al lugar

Hasta la zona se desplazaron recursos de Protección Civil y varias dotaciones del Servicio de Urgencias Canario para atender a los ocupantes y asegurar el punto del accidente.

Noticias relacionadas y más

Pese a la aparatosidad del choque, no se registraron heridos de consideración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents