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Cae en Gran Canaria una red vinculada a la Camorra italiana que falsificaba euros para mafias de Alemania y España

La operación internacional se salda con seis detenidos y registros en Alemania, Italia y la isla, donde se intervinieron armas, munición y dinero falso

Vista de Maspalomas, donde se encuentra el bungaló embargado por el juez

Vista de Maspalomas, donde se encuentra el bungaló embargado por el juez / JC CASTRO

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha participado en una operación internacional que ha permitido desmantelar una organización criminal presuntamente vinculada a la Camorra italiana, dedicada a la fabricación y distribución de billetes falsos de euro para organizaciones delictivas asentadas en Alemania y España. La investigación se ha saldado con seis detenciones, cinco de cuyos arrestados han ingresado en prisión preventiva.

La operación, coordinada por la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baden-Württemberg y la Fiscalía de Stuttgart, con el apoyo de Europol, incluyó registros simultáneos en Alemania, Italia y Gran Canaria. En total se practicaron 16 registros en viviendas y establecimientos situados en Stuttgart, el distrito alemán de Rems-Murr, Nápoles y la isla.

Según la Policía, la red se dedicaba presuntamente a fabricar y suministrar billetes falsos de euro de alta calidad a organizaciones criminales de Alemania y España para su posterior distribución. Los investigadores sostienen que la organización logró poner en circulación varios cientos de miles de euros falsificados.

Armas, dinero falso y drogas

Durante los registros, los agentes intervinieron dos armas de fuego, munición, billetes falsificados pertenecientes a la tipología conocida como "Grupo de Nápoles", dinero en efectivo, diversos teléfonos móviles, drogas y objetos de valor que, presuntamente, habían sido adquiridos con fondos de origen ilícito.

Noticias relacionadas y más

La investigación se remonta a noviembre de 2021, cuando un ciudadano italiano de 47 años fue detenido en el estado alemán de Baden-Württemberg en virtud de una orden internacional emitida por las autoridades italianas. El hombre estaba acusado de pertenecer a la Camorra y de su presunta implicación en delitos de falsificación de moneda, blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Tras ser extraditado a Italia en 2022 y quedar posteriormente en libertad, los investigadores comprobaron que seguía manteniendo contacto con otros sospechosos, entre ellos varias personas que regentaban restaurantes en Stuttgart y que, presuntamente, facilitaban las actividades ilícitas de la organización.

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