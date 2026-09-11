Detenido en Mogán por la presunta venta de cocaína en el centro comercial de Puerto Rico
La Policía Local sorprendió una supuesta transacción de droga durante un dispositivo de vigilancia y se incautó de 815 euros en efectivo
La Policía Local de Mogán ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por la supuesta venta de cocaína durante un dispositivo de vigilancia desarrollado en el Centro Comercial Puerto Rico, en el municipio de Mogán. La intervención tuvo lugar el pasado 9 de septiembre, pasadas las 22.00 horas, en el marco de un operativo destinado a prevenir y combatir el tráfico de drogas en esta zona comercial y de ocio.
Según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Mogán, los agentes observaron lo que parecía una transacción relacionada con sustancias estupefacientes, por lo que procedieron a identificar a las personas implicadas. Durante las comprobaciones localizaron un envoltorio que su portador manifestó que contenía cocaína y que, según declaró, acababa de adquirir por un importe de 40 euros.
En el registro practicado al señalado como presunto vendedor, los policías intervinieron 815 euros en efectivo, una cantidad que, junto con el resto de indicios recabados durante la actuación, motivó su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.
El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y, posteriormente, quedó a disposición de la Guardia Civil.
El Ayuntamiento señala que esta actuación se enmarca en las labores de vigilancia y prevención que la Policía Local desarrolla de forma continuada en las zonas comerciales y turísticas del municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir la venta de sustancias estupefacientes en espacios de gran afluencia.
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