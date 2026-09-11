Dos detenidos por intentar matar a puñaladas a un menor en Lanzarote

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, e investiga a una tercera, por intentar matar a puñaladas a un menor de edad en la localidad lanzaroteña de Costa Teguise.

La agresión ocurrió el 17 de agosto en las proximidades de una zona de ocio nocturno del municipio. Según ha manifestado la víctima y los testigos de los hechos, antes del ataque se produjo una discusión entre dos grupos de personas que derivó en una pelea donde uno de ellos, menor de edad, fue apuñalado por la espalda y otro sufrió heridas en la cabeza que necesitaron puntos de sutura.

Ante la información facilitada por los alertantes, el Servicio de Urgencias Canarios (SUC) activó una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. A su llegada, los sanitarios valoraron y atendieron al menor, que presentaba heridas de carácter moderado. Posteriormente, fue evacuado al Hospital Doctor José Molina Orosa para recibir atención médica.

Una vez comprobados los hechos, los agentes averiguaron que uno de los testigos había grabado un vídeo de los presuntos agresores abandonando el lugar antes de la llegada de los agentes. El visionado de las imágenes permitió identificar a uno de los implicados, un hombre de 44 años.

Ambulancia del SUC. / La Provincia

Se identifica a los presuntos autores

Asimismo, gracias a las declaraciones de los testigos, se descubrió que los presuntos autores podían residir en la localidad de Arrecife y que uno de ellos acababa de salir de prisión. Tras explorar esta línea de investigación, y de las gestiones llevadas a cabo por el grupo de investigación de la Guardia Civil de Costa Teguise, se obtuvo la identidad de otro de los supuestos autores del delito, reconocido por la víctima y por los testigos como el autor del apuñalamiento.

También se procedió a la investigación de un tercer implicado como presunto colaborador en los hechos. Este era el titular del vehículo con el que los presuntos autores abandonaron el lugar dirección a Arrecife. Las diligencias instruidas junto con los detenidos fueron remitidas a la Plaza Judicial número 1 y 2, Sección de Instrucción de Arrecife en funciones de guardia.