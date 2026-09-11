Emergencia en Tamaraceite: un hombre sufre una parada cardiorrespiratoria

Un hombre sufrió este viernes una parada cardiorrespiratoria en plena vía pública en Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, lo que obligó a movilizar de inmediato a los servicios de emergencia.

Efectivos policiales de las unidades de los distritos Puerto y Ciudad colaboraron con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) durante la asistencia y, ante la gravedad de la situación, se organizó una escolta para agilizar el traslado de la ambulancia hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La emergencia se produjo en Tamaraceite

El incidente ocurrió durante la tarde en la vía pública, donde el hombre comenzó a sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Hasta el lugar se desplazaron recursos sanitarios del SUC, que iniciaron la asistencia al afectado.

Los agentes colaboraron con los sanitarios mientras se desarrollaba la intervención y se preparaba su traslado a un centro hospitalario.

Una escolta para ganar tiempo hasta el hospital

La gravedad del estado del paciente hizo necesario acelerar al máximo su llegada al Hospital Doctor Negrín.

Por ello, las unidades policiales coordinaron una escolta a la ambulancia, con el objetivo de facilitar su paso por el tráfico y reducir el tiempo necesario para completar el recorrido hasta el centro sanitario.

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Este tipo de dispositivos se activa en situaciones especialmente urgentes, cuando cada minuto puede resultar determinante para la atención del paciente.