Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAZona militar de La IsletaRUPLoterías en CanariasSáhara OccidentalOcio en Gran CanariaSucesos en CanariasUD Las PalmasVisitas tuteladas de padres a hijos
instagramlinkedin

Un furgón impacta contra la fachada de una cafetería en Las Palmas de Gran Canaria

El vehículo impactó contra el establecimiento situado en la esquina de las calles Pérez Galdós y San Bernardo sin causar daños en la terraza

Un furgón de una mensajería impacta contra una cafetería en Las Palmas de Gran Canaria

Un furgón de una mensajería impacta contra una cafetería en Las Palmas de Gran Canaria

Laura de Pablo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un furgón de reparto de DHL se ha empotrado este viernes contra la cafetería Cafecito, situada en la esquina de las calles Pérez Galdós y San Bernardo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según los primeros testimonios recabados en el lugar, el conductor había estacionado el vehículo en la calle Pérez Galdós para realizar una entrega. Al bajar del furgón, este habría comenzado a desplazarse por el desnivel de la vía, presuntamente tras un fallo del freno de mano, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre las causas del accidente.

El vehículo terminó desviándose hacia la derecha hasta impactar contra la fachada de la cafetería y acceder al interior del local. De acuerdo con los testigos, la terraza no se vio afectada, ya que el furgón entró directamente en el establecimiento. Además, una de las ruedas quedó encajada en el inmueble, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para retirarla.

Un furgón acaba dentro de una cafetería en pleno centro de Las Palmas

Un furgón acaba dentro de una cafetería en pleno centro de Las Palmas / LP/DLP

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios de emergencia y de la Policía Local para asegurar la zona y esclarecer las circunstancias del incidente.

Noticias relacionadas y más

El impacto causó importantes daños materiales en la entrada del establecimiento. Por el momento no han trascendido datos sobre posibles personas heridas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Roberto Herrera abandona ‘Cerca de ti’ tras 15 años al frente del programa de TVE Canarias
  2. Póker de la Lotería Nacional en Canarias
  3. La estación de Metroguagua de Hoya de La Plata da un nuevo paso para convertirse en realidad con el triple de presupuesto
  4. Hijas sí novios no: una herencia obliga a una embarazada a dejar la casa que le dejó su madre
  5. BBVA traslada su sede de Las Palmas de Gran Canaria al barrio de Triana
  6. Una enfermera invierte miles de euros en una vivienda turística y el ayuntamiento se la prohíbe tras reformarla
  7. CC pide paralizar la Metroguagua tras el aumento del coste de Hoya de la Plata
  8. Las Palmas de Gran Canaria paga 1.864 euros en intereses de demora por los segways de la Policía Local

Un furgón impacta contra la fachada de una cafetería en Las Palmas de Gran Canaria

Un furgón impacta contra la fachada de una cafetería en Las Palmas de Gran Canaria

Una ambulancia vuelca tras un accidente con dos vehículos en Fuerteventura y uno de los conductores tenía prohibido conducir

Una ambulancia vuelca tras un accidente con dos vehículos en Fuerteventura y uno de los conductores tenía prohibido conducir

Cae en Gran Canaria una red vinculada a la Camorra italiana que falsificaba euros para mafias de Alemania y España

Cae en Gran Canaria una red vinculada a la Camorra italiana que falsificaba euros para mafias de Alemania y España

Rescatan a un deportista en Lanzarote que no podía regresar a la costa por el viento y la corriente

Rescatan a un deportista en Lanzarote que no podía regresar a la costa por el viento y la corriente

Un hombre resulta herido grave tras una explosión en una vivienda de Sardina del Sur

Un hombre resulta herido grave tras una explosión en una vivienda de Sardina del Sur

Detenido en Mogán por la presunta venta de cocaína en el centro comercial de Puerto Rico

Detenido en Mogán por la presunta venta de cocaína en el centro comercial de Puerto Rico

Ingresa en prisión tras un asalto con arma blanca para robar un teléfono móvil en Arrecife

Ingresa en prisión tras un asalto con arma blanca para robar un teléfono móvil en Arrecife

Detenido cuando embarcaba en un ferri con más de 10 kilos de hachís en una bolsa de deporte en Fuerteventura rumbo a Gran Canaria

Detenido cuando embarcaba en un ferri con más de 10 kilos de hachís en una bolsa de deporte en Fuerteventura rumbo a Gran Canaria
Tracking Pixel Contents