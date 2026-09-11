Un furgón impacta contra la fachada de una cafetería en Las Palmas de Gran Canaria
El vehículo impactó contra el establecimiento situado en la esquina de las calles Pérez Galdós y San Bernardo sin causar daños en la terraza
Un furgón de reparto de DHL se ha empotrado este viernes contra la cafetería Cafecito, situada en la esquina de las calles Pérez Galdós y San Bernardo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según los primeros testimonios recabados en el lugar, el conductor había estacionado el vehículo en la calle Pérez Galdós para realizar una entrega. Al bajar del furgón, este habría comenzado a desplazarse por el desnivel de la vía, presuntamente tras un fallo del freno de mano, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre las causas del accidente.
El vehículo terminó desviándose hacia la derecha hasta impactar contra la fachada de la cafetería y acceder al interior del local. De acuerdo con los testigos, la terraza no se vio afectada, ya que el furgón entró directamente en el establecimiento. Además, una de las ruedas quedó encajada en el inmueble, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para retirarla.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios de emergencia y de la Policía Local para asegurar la zona y esclarecer las circunstancias del incidente.
El impacto causó importantes daños materiales en la entrada del establecimiento. Por el momento no han trascendido datos sobre posibles personas heridas.
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