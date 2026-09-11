Un hombre resulta herido grave tras una explosión en una vivienda de Sardina del Sur
La onda expansiva causó daños en otra vivienda situada frente al inmueble donde se produjo el suceso
Un hombre de 45 años ha resultado herido de gravedad tras registrarse una fuerte explosión en una vivienda de la zona de Orilla Baja, en Sardina del Sur, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. El suceso se produjo en la tarde de este sábado, en torno a las 15.50 horas.
Según relataron vecinos que intervinieron en un primer momento, el afectado sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresado con pronóstico grave.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Santa Lucía de Tirajana, además de la Guardia Civil del puesto principal de Vecindario.
La explosión también provocó daños materiales en el entorno. La onda expansiva alcanzó una vivienda situada frente al inmueble afectado y causó desperfectos en su puerta.
Por el momento, no han trascendido las causas que originaron la explosión y tampoco se ha facilitado información oficial sobre el origen del incidente. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.
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