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Ingresa en prisión tras un asalto con arma blanca para robar un teléfono móvil en Arrecife

El arrestado agredió a la víctima con varios cabezazos y posteriormente trató de clavarle un arma blanca en la pierna, con el objetivo de robarle su teléfono móvil

Coche de la Policía Nacional de Arrecife en el acceso al Muelle Comercial

Coche de la Policía Nacional de Arrecife en el acceso al Muelle Comercial / Policía Nacional

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Bruno Betancor

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un hombre como presunto autor de los delitos de lesiones y robo con violencia, en unos hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 20 de agosto en la capital de Lanzarote. El arresto se produjo el 31 de agosto, después de que los investigadores consiguieran identificar y localizar al supuesto responsable.

Según la investigación policial, el hombre habría abordado a otro varón con el objetivo de hacerse con su teléfono móvil. Durante el asalto se produjo una agresión que provocó lesiones a la víctima y que terminó con la sustracción del dispositivo.

Agresión durante el robo del teléfono móvil

Los hechos se produjeron de madrugada y, de acuerdo con las pesquisas realizadas por los agentes, el presunto autor habría golpeado a la víctima en varias ocasiones utilizando cabezazos. Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió lesiones en el rostro y una fractura nasal, por lo que posteriormente tuvo que recibir atención por parte de los servicios sanitarios.

La situación habría ido a más cuando el supuesto agresor intentó utilizar un arma blanca contra el muslo de la víctima. El hombre consiguió evitar que el objeto le alcanzara directamente, aunque el arma llegó a desgarrarle el pantalón.

Finalmente, el presunto autor habría conseguido apoderarse del teléfono móvil y abandonar el lugar antes de la intervención policial.

La investigación permitió identificar al sospechoso

La investigación fue asumida por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Arrecife, que iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona responsable del asalto.

Las pesquisas permitieron determinar la identidad del sospechoso, un hombre conocido en la localidad y que, según la Policía Nacional, contaba con numerosos antecedentes policiales.

Además, los investigadores señalaron que el ahora detenido había sido arrestado previamente en cuatro ocasiones durante el presente año por hechos relacionados con delitos contra las personas y contra el patrimonio.

Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención el pasado 31 de agosto. El hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

El detenido ingresa en prisión

Como parte de las actuaciones posteriores se realizó una rueda de reconocimiento en sede judicial. Una vez completadas las diligencias policiales, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente.

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El órgano judicial encargado del caso decretó finalmente su ingreso en prisión.

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