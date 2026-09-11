Rescatan a un deportista en Lanzarote que no podía regresar a la costa por el viento y la corriente

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa intervino en la tarde de ayer jueves, 10 de septiembre, para rescatar a un deportista que se encontraba en apuros mientras practicaba windfoil en Punta Mujeres, en el municipio de Haría, informó la entidad.

El aviso se recibió alrededor de las 19:30 horas, después de que desde el parque central se alertara de que una persona estaba teniendo dificultades para regresar a tierra. Según la información facilitada por el Consorcio, el deportista se encontraba sobre su tabla y estaba siendo desplazado por efecto de la corriente y el viento, sin conseguir alcanzar la costa.

Ante esta situación, los equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona para poner en marcha el dispositivo de rescate.

Localizado a la altura de La Garita

Una vez en Punta Mujeres, los efectivos botaron al agua la moto acuática de rescate para iniciar la búsqueda de la persona que se encontraba en el agua.

La localización se produjo a la altura de La Garita, a escasos kilómetros de Punta Mujeres, donde los rescatadores encontraron al deportista sentado sobre su tabla. En ese momento se encontraba "en perfecto estado de salud", según el Consorcio, por lo que no fue necesaria asistencia sanitaria.

Los efectivos procedieron a subir a la persona a la tabla de rescate de la moto acuática. También recuperaron el equipo de windfoil que llevaba consigo.

Posteriormente, la persona fue trasladada hasta la rampa de Punta Mujeres, donde finalizó la intervención de los servicios de emergencia.