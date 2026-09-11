Una senderista de 54 años sufre una fractura en el acceso al Roque Nublo y necesita ser evacuada por los bomberos

Una senderista de 54 años tuvo que ser evacuada este viernes después de sufrir una caída mientras recorría el entorno del Roque Nublo, en el municipio de Tejeda.

El aviso llegó al 112 Canarias a las 13.11 horas, momento en el que se activó un dispositivo de emergencia para acceder hasta la afectada, que se encontraba en una zona complicada para la llegada de los vehículos de asistencia.

Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplazaron hasta el lugar y realizaron el rescate de la mujer, que posteriormente fue trasladada hasta el punto donde se encontraba la ambulancia.

Trasladada al Hospital Doctor Negrín

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la senderista, que presentaba una fractura en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.

Tras la primera valoración, fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los servicios de emergencia durante la intervención.