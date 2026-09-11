Una senderista de 54 años sufre una fractura en el acceso al Roque Nublo y necesita ser evacuada por los bomberos
La mujer fue localizada en una zona de difícil acceso y trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín tras la intervención del Consorcio de Emergencias
Una senderista de 54 años tuvo que ser evacuada este viernes después de sufrir una caída mientras recorría el entorno del Roque Nublo, en el municipio de Tejeda.
El aviso llegó al 112 Canarias a las 13.11 horas, momento en el que se activó un dispositivo de emergencia para acceder hasta la afectada, que se encontraba en una zona complicada para la llegada de los vehículos de asistencia.
Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplazaron hasta el lugar y realizaron el rescate de la mujer, que posteriormente fue trasladada hasta el punto donde se encontraba la ambulancia.
Trasladada al Hospital Doctor Negrín
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la senderista, que presentaba una fractura en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras la primera valoración, fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
En el operativo también participaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los servicios de emergencia durante la intervención.
- Roberto Herrera abandona ‘Cerca de ti’ tras 15 años al frente del programa de TVE Canarias
- Póker de la Lotería Nacional en Canarias
- Una enfermera invierte miles de euros en una vivienda turística y el ayuntamiento se la prohíbe tras reformarla
- La estación de Metroguagua de Hoya de La Plata da un nuevo paso para convertirse en realidad con el triple de presupuesto
- Hijas sí novios no: una herencia obliga a una embarazada a dejar la casa que le dejó su madre
- BBVA traslada su sede de Las Palmas de Gran Canaria al barrio de Triana
- CC pide paralizar la Metroguagua tras el aumento del coste de Hoya de la Plata
- Las Palmas de Gran Canaria paga 1.864 euros en intereses de demora por los segways de la Policía Local