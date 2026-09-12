Detenido tras darse a la fuga de un control policial en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un conductor que se dio a la fuga durante un control policial en el Paseo de San José y que posteriormente protagonizó una persecución por la GC-1 hasta el municipio de Telde.

Los hechos ocurrieron sobre las 17:30 horas de este viernes, 11 de septiembre, cuando agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo-Unidad Especial (GOIA-UE), junto a sus guías caninos, realizaban un control preventivo de vehículos en la zona.

El dispositivo se encontraba debidamente señalizado cuando los agentes dieron el alto a un Toyota Corolla blanco. Según la Policía Local, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones y realizó una maniobra brusca con la que estuvo a punto de alcanzar a varios de los efectivos desplegados en el control.

Ante esta situación, los agentes iniciaron una persecución que continuó por la autovía GC-1 en dirección sur. En el dispositivo participaron también efectivos de la Unidad de Distrito Ciudad.

El conductor huyó por la GC-1 hasta Telde

Durante la persecución, los vehículos policiales utilizaron las señales acústicas y luminosas para intentar detener al turismo, pero el conductor continuó circulando a gran velocidad.

Según la Policía Local, durante la huida realizó maniobras temerarias que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la vía.

La persecución terminó cuando el conductor tomó la salida de Salinetas, en Telde, y se adentró en un descampado de tierra. Allí abandonó el vehículo e intentó continuar la fuga a pie.

Los agentes consiguieron alcanzarlo poco después y procedieron a su detención. El hombre, según la información policial, opuso resistencia activa durante el arresto.

En el transcurso de la intervención, uno de los agentes resultó lesionado.

Tenía el permiso suspendido y el vehículo no tenía seguro

Una vez detenido, los agentes comprobaron que el conductor tenía el permiso de conducir suspendido temporalmente por resolución judicial.

También constataron que el vehículo utilizado en la huida no disponía del seguro obligatorio en vigor.

El Toyota Corolla fue inmovilizado y posteriormente retirado al depósito municipal.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyeron las correspondientes diligencias.

Se le atribuyen varios delitos

El conductor se enfrenta a una investigación por la presunta comisión de varios delitos relacionados con su comportamiento durante la huida.

En concreto, se le atribuyen presuntos delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y por conducir con el permiso suspendido judicialmente, además de un presunto delito de desobediencia grave.

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Las diligencias serán remitidas a la autoridad judicial competente para determinar las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.