Cruza dos carriles y acaba contra una parada en Canarias

Durante unos segundos, todo parece una escena más de carretera. Un coche avanza por la TF-1, en sentido Santa Cruz, con el tráfico discurriendo por la autopista y la salida de El Río-Chimiche cada vez más cerca.

Entonces, la trayectoria cambia. El vehículo abandona el carril izquierdo, se desplaza hacia la derecha y enfila el desvío. Son apenas unos instantes, pero bastan para que la secuencia desemboque en un final abrupto: poco después, el turismo termina contra una parada de guaguas situada en la zona.

El vídeo grabado antes del accidente permite ahora reconstruir ese recorrido previo al impacto.

Del carril izquierdo al desvío en apenas unos segundos

La grabación muestra al coche circulando inicialmente por el carril izquierdo de la TF-1. A medida que se aproxima a la salida, el vehículo modifica su trayectoria y se desplaza hacia la derecha hasta incorporarse al desvío de El Río-Chimiche.

La maniobra sucede con rapidez. En pocos segundos, el coche pasa de avanzar por la autopista a abandonar la vía principal. Instantes después se produce el choque.

Las imágenes permiten seguir la secuencia con claridad, aunque no explican qué provocó el cambio de trayectoria ni por qué la maniobra terminó con el vehículo contra la parada.

El impacto dejó una imagen especialmente aparatosa

El accidente ocurrió durante la tarde de este sábado, 12 de septiembre, en el sur de Tenerife.

Tras el golpe, el vehículo quedó detenido junto a la parada de guaguas, dejando una imagen muy llamativa en una zona próxima al enlace. La escena posterior al accidente mostraba ya el resultado final. El vídeo aporta ahora lo que faltaba: los segundos inmediatamente anteriores.

Una secuencia que abre más preguntas que respuestas

La grabación permite saber por dónde circulaba el vehículo y cómo fue acercándose a la salida. Pero no permite determinar por sí sola la causa del accidente. No hay, por el momento, información confirmada que explique si hubo una distracción, un problema mecánico, una pérdida de control o cualquier otra circunstancia.

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Y ese es precisamente el punto donde termina lo que muestran las imágenes y empieza lo que todavía debe aclararse.