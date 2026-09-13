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Hallan el cadáver de un joven detrás del escenario de las fiestas de Tinajo

La Guardia Civil ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias del fallecimiento ocurrido en la localidad de Mancha Blanca

Ermita de Los Dolores, en Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo.

Ermita de Los Dolores, en Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo. / La Provincia

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Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Unos asistentes a las fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores, que se celebran este fin de semana en Tinajo (Lanzarote), encontraron en la tarde de este domingo el cuerpo sin vida de un joven en la parte trasera del escenario principal. El fallecido es un vecino de Arrecife de 24 años.

El hallazgo tuvo lugar en la localidad de Mancha Blanca, que celebraba el sábado una multitudinaria romería con la participación de cientos de peregrinos y continuó los actos del domingo con el concierto del grupo La Trova en la plaza principal y un playback infantil.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias del deceso. Según las fuentes consultadas, la muerte se produjo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo por motivos que aún se desconocen.

Investigación abierta

Las pesquisas las dirige el equipo de Policía Judicial y los agentes de la Benemérita acordonaron la zona durante el dispositivo. La Voz de Lanzarote informa que la llamada de alerta fue recibida sobre las 18.30 horas en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

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En ese momento se desplegaron los recursos necesarios para atender el incidente. Acudió una ambulancia medicalizada hasta el lugar, pero el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar el fallecimiento del joven.

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