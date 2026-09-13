Herido un menor de 16 años tras chocar un coche y una moto en Agüimes

Un menor de 16 años resultó herido este domingo tras una colisión entre un automóvil y una motocicleta en Agüimes, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente tuvo lugar sobre las 13:39 horas en la calle Tirma, donde, por causas que no han trascendido, se produjo el choque entre ambos vehículos.

Tras recibir la alerta, el CECOES 112 activó los recursos sanitarios necesarios para atender a los afectados. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

A su llegada, el personal sanitario valoró al menor, que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.

Después de recibir asistencia en el lugar del accidente, el joven fue trasladado en ambulancia al Hospital Insular para continuar con su atención médica.

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Intervención de la Policía Local

En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local de Agüimes, que se desplazaron hasta el lugar del accidente y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la colisión.