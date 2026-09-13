De huir de un control a la cárcel: «No valoraba las consecuencias de mis actos»

Una maniobra peligrosa alertó a los agentes de un control policial en San José, que casi terminan arrollados. El conductor del vehículo decidió huir del lugar, lo que derivó en una persecución por la ciudad.

Miembros de la Policía Local lograron detener al responsable, que intentó incluso seguir huyendo a pie. Una vez arrestado, los agentes comprobaron que el coche carecía del seguro obligatorio mientras que el conductor tenía suspendido el carné por resolución judicial.

La falta de documentación junto a la conducción temeraria se pueden considerar un delito contra la seguridad vial, al que podría sumarse el de desobediencia grave.

Penas de prisión

Según el Código Penal, estos delitos pueden suponer el ingreso en prisión, especialmente si como en este caso se acumula más de un incidente.

Conducción sin permiso (Art. 384 CP): Conducir sin haber obtenido nunca el carné, con pérdida total de puntos o tras privación cautelar o definitiva por juez. Conlleva prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos comunitarios de 31 a 90 días. Actualmente, este tipo de condena encabeza las estadísticas en España.

Conducir sin haber obtenido nunca el carné, con pérdida total de puntos o tras privación cautelar o definitiva por juez. Conlleva prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos comunitarios de 31 a 90 días. Actualmente, este tipo de condena encabeza las estadísticas en España. Conducción temeraria (Art. 380-381 CP): Conducir con temeridad manifiesta poniendo en peligro la vida ajena. Penas de prisión de 6 meses a 2 años y retirada del permiso de 1 a 6 años, que ascienden de 2 a 5 años de prisión si hay manifiesto desprecio por la vida.

El arrestado también se podría enfrentar a un delito por desobediencia, cuya regulación en el Código Penal conlleva una pena de prisión de 3 meses a 1 año o una multa de 6 a 18 meses.

Testimonios

No sería el primero. Numerosos son los conductores que han acabado entre rejas tras un delito similar. De hecho, tal y como recuerda el miembro de la ONG AIPSEV, Bernardo Hernández, otros internos han reflexionado acerca de las consecuencias de su forma de conducir una vez que han tenido que pasar tiempo en la cárcel.

Hernández recuerda que durante una campaña varios internos de la prisión de Gran Canaria condenados por delitos de tráfico compartieron su experiencia y, sobre todo, su reflexión posterior.

Uno de ellos recuerda que su condena llegó tras evitar el alto que le dio un agente y, al intentar darse a la fuga, arrolló al policía. "En esta condena he cogido mucha cabeza, porque estando en prisión perdí a mi padre y ni pude estar con él en sus últimos días de vida", explica.

Otro caso similar en cuanto a la huida del control añade además a su condena el haber circulado bajo los efectos de estupefacientes. "Llevo mucho tiempo aquí por mi inconsciencia, por no hacer caso a las consecuencias que pueden tener mis actos cuando estoy drogado", reconoce.

"He cambiado y no lo voy a volver a hacer" o "a los 15 empecé a coger el coche y desde los 18 no he salido de prisión" son otras de las conclusiones de reclusos compartidas por Bernardo Hernández, quien anima a la ciudadanía a que reflexione: "Muchos con actitudes temerarias y reincidentes se ponen a conducir sin valorar la consecuencia de sus actos para ellos, sus familiares y el resto de la población", sentencia el también periodista.