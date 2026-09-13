Rescatan con síntomas de ahogamiento grave a un hombre de 61 años en una playa de Fuerteventura

Un hombre de 61 años fue rescatado este domingo con síntomas de ahogamiento grave en Grandes Playas, en el municipio de La Oliva, Fuerteventura. Los socorristas de la zona intervinieron inicialmente para sacar al afectado del mar y posteriormente fue atendido por los servicios sanitarios.

El incidente se produjo alrededor de las 10:48 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que los socorristas de la playa habían rescatado del agua a una persona que se encontraba en apuros.

Tras recibir el aviso, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico para desplazarse hasta el lugar y prestar asistencia al afectado.

A su llegada, el personal sanitario continuó con la atención al hombre, que presentaba síntomas de ahogamiento de carácter grave. Después de ser estabilizado, fue evacuado en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital General de Fuerteventura.

La intervención contó también con la participación de agentes de la Policía Local, que colaboraron en el dispositivo desplegado en la zona.

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El suceso pone de nuevo de relieve la importancia de extremar las precauciones en el litoral y de atender a las indicaciones de los socorristas, especialmente ante cualquier situación de riesgo en el mar.