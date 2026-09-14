Un barco pasa a metros de un submarinista en Canarias y todo queda grabado

Durante unos segundos, la embarcación sigue avanzando y la distancia se acorta.

En el agua, un submarinista permanece señalizado con una boya en la zona de Puerto Colón, en Adeje, Tenerife. El barco se aproxima hasta que, ya muy cerca, modifica su trayectoria y evita pasar directamente sobre él. La escena quedó grabada en vídeo y fue difundida en redes sociales por la cuenta de pesca Attack Fishing.

“Gracias a Dios no me pasó por arriba”, relata el propio submarinista después de la maniobra.

La embarcación cambia de rumbo en el último momento

Las imágenes muestran cómo el barco se dirige hacia la zona en la que se encuentra el submarinista.

A medida que se acerca, la tensión aumenta. El hombre llevaba una boya destinada a advertir a otras embarcaciones de su presencia en el agua. Pese a ello, el barco continúa aproximándose hasta que finalmente modifica el rumbo y pasa a corta distancia.

El vídeo no permite determinar por sí solo qué vio la tripulación ni en qué momento advirtió la presencia del submarinista.

“Gracias a Dios no me pasó por arriba”

El propio protagonista deja clara la sensación de peligro que vivió.

Tras observar cómo la embarcación pasa cerca de su posición, verbaliza el alivio por lo ocurrido: “Gracias a Dios no me pasó por arriba”. La secuencia dura apenas unos instantes, pero muestra hasta qué punto una aproximación entre una embarcación y una persona en el agua puede convertirse en una situación de riesgo.

La denuncia sostiene que la boya no fue respetada

Según la denuncia difundida en redes sociales, la embarcación habría pasado demasiado cerca de la boya de señalización. Ese extremo forma parte del relato publicado por la cuenta que compartió las imágenes y no puede establecerse únicamente a partir del vídeo si existió una conducta deliberada o una falta de atención.

Lo que sí muestran las imágenes es la proximidad entre el barco y el submarinista y el cambio de trayectoria que se produce poco antes de alcanzarlo.

Una escena que pudo terminar de otra manera

El episodio se produjo en una zona marítima de Adeje, uno de los enclaves con mayor actividad náutica del sur de Tenerife. La grabación termina sin daños para el submarinista, pero deja una imagen difícil de olvidar: una embarcación aproximándose, una boya visible en el agua y una maniobra final que evita el impacto.

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A veces, en el mar, unos pocos metros y unos pocos segundos marcan toda la diferencia.