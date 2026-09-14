El cuerpo del joven de 24 años hallado muerto en las fiestas de Los Dolores en Lanzarote no presenta signos de violencia

La muerte de un joven de 24 años, vecino de Arrecife, durante las fiestas de Los Dolores, patrona de Lanzarote, ha sido investigada por la Policía Judicial de la Guardia Civil. El cuerpo fue localizado en la tarde del domingo, 13 de septiembre, en Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo, mientras se desarrollaban los actos festivos.

El hallazgo se produjo alrededor de las 18.30 horas, cuando el varón fue encontrado en uno de los jardines pertenecientes a las viviendas situadas en la zona posterior al escenario principal de los festejos, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Tinajo.

Los primeros datos conocidos apuntan a que el cuerpo no presentaba signos de violencia, han señalado desde el Consistorio y confirmado posteriormente la Guardia Civil. La investigación ha concluido que, "en consecuencia", se ha tratado de "una autólisis".

La Guardia Civil revisa las imágenes de videovigilancia

Una de las líneas de actuación para intentar esclarecer lo ocurrido ha pasado por el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona dentro del operativo de vigilancia desplegado para velar por el buen desarrollo de los festejos. La Guardia Civil ha revisado las grabaciones obtenidas por estos dispositivos con el objetivo de reconstruir los movimientos previos al hallazgo y determinar qué pudo suceder.

La investigación permitió establecer las circunstancias del fallecimiento, que en principio, se ha tratado de un suicidio.

El concierto de La Trova tuvo que ser interrumpido

El descubrimiento del cuerpo tuvo lugar mientras La Trova actuaba en el escenario de la Plaza de Los Dolores. Ante la emergencia, el concierto fue suspendido.

La actuación permaneció interrumpida hasta que, una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, se pudo proceder al levantamiento del cadáver.

Posteriormente, la programación de las fiestas continuó con normalidad. El concierto de La Trova se reanudó y, después, se celebró el playback infantil previsto en el mismo escenario.