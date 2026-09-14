El incendio forestal declarado en la zona de Cazadores mantiene desplegados a los servicios de emergencia

Un incendio forestal se ha declarado este lunes en la zona de Cazadores, en el municipio de Telde, según ha informado el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN).

El aviso fue recibido sobre las 12.52 horas, momento en el que se activó el dispositivo de emergencias y se movilizaron los recursos de extinción del Cabildo de Gran Canaria para intervenir en la zona.

Según la última actualización, difundida a las 13.00 horas, los medios continúan desplegándose para evaluar la evolución del fuego y desarrollar las labores de extinción. Las autoridades advierten de que se trata de un incendio con alto potencial, favorecido por las condiciones meteorológicas.

Asimismo, se recomienda a los vecinos de Cazadores, La Breña y otros núcleos próximos cerrar puertas y ventanas si el humo alcanza sus viviendas y seguir únicamente la información difundida por el CECOPIN, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde.

Sobre las 13.30, El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha advertido de que la situación del incendio declarado en Cazadores, en Telde, es "un poquito complicada" por las actuales condiciones meteorológicas y, especialmente, por el viento.

García Brink explicó que uno de los principales temores del operativo es que las pavesas puedan desplazarse hacia un barranco cercano y favorecer la propagación del fuego. "El temor en estos momentos es que las pavesas puedan salir en dirección a un barranco que está cercano y que, con el viento que hay ahora mismo de componente norte, pudiese alcanzar la Caldera de Los Marteles", señaló.

El consejero precisó, no obstante, que entre el incendio y esa zona existe una carretera que puede actuar como cortafuegos. "Esperamos que ni siquiera llegue hasta ahí", añadió.

En estos momentos trabajan en la zona helicópteros y medios terrestres, y los efectivos centran todos los esfuerzos en contener el incendio. García Brink señaló que "el fuego está bastante fuerte" y recordó que Gran Canaria se encuentra bajo alerta por altas temperaturas, una circunstancia que complica las labores de extinción. Por ahora, no existe una estimación oficial sobre la superficie afectada.

Además, desde esta misma hora se ha prohibido el tránsito por las vías de acceso a la cumbre GC-130 y GC-120, que deberán mantenerse despejadas para facilitar el paso y el trabajo del operativo de extinción.

Las autoridades han pedido extremar las medidas de precaución a todos los vecinos y vecinas de Cazadores, El Moreno y La Solana ante la evolución del incendio. Ante cualquier situación de riesgo, una indicación de evacuación o cualquier otra emergencia, se solicita a la población que llame inmediatamente al 112.

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