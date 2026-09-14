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Detenido en Gran Canaria con 120 gramos de droga tras huir de un control en moto y chocar contra tres vehículos

El motorista circuló en sentido contrario durante la huida y acabó accidentado

La Policía Autonómica halló junto al detenido una sustancia que podría ser cocaína

La motocicleta quedó tendida entre tres vehículos tras el accidente durante la huida del conductor en La Isleta.

La motocicleta quedó tendida entre tres vehículos tras el accidente durante la huida del conductor en La Isleta. / La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Un hombre de 43 años ha sido detenido en Las Palmas de Gran Canaria después de huir de un control policial en moto y sufrir un accidente durante la persecución, en el que llegó a colisionar con tres vehículos.

La actuación se inició en un punto de verificación establecido en el barrio de La Isleta, donde agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) de la Policía Autonómica dieron el alto al motorista. El conductor hizo caso omiso de las indicaciones y emprendió la huida.

Circuló en sentido contrario y chocó con tres vehículos

Minutos después, los agentes localizaron al hombre accidentado en una intersección. Según la Policía Autonómica, durante la huida había circulado en sentido contrario y había colisionado con tres vehículos, provocando daños materiales.

No hubo heridos entre las personas implicadas en las colisiones. Cuando los agentes llegaron hasta el lugar encontraron al motorista tendido en el suelo. Los agentes localizaron en una de sus manos una bolsa con 120 gramos de una sustancia que podría ser cocaína.

Los efectivos también localizaron restos de la sustancia esparcidos por el rostro y el cuerpo del detenido, así como en la vía pública.

Trasladado al Hospital Doctor Negrín

El motorista también llevaba consigo dos teléfonos móviles.

Debido a las lesiones que presentaba como consecuencia del accidente, los agentes solicitaron la intervención de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los sanitarios atendieron al hombre y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde permanece mientras se recupera de las lesiones sufridas.

Detenido por delitos contra la salud pública y seguridad vial

El hombre permanece detenido como presunto autor de delitos contra la salud pública y contra la seguridad vial. La Policía Autonómica instruye las correspondientes diligencias, mientras que la sustancia intervenida queda pendiente de los análisis que determinarán su composición.

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En el operativo también participaron agentes del Grupo de Guías Caninos de la Policía Canaria.

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