Detenidos dos hombres en Telde por robar una lavadora de una vivienda en construcción

La Policía Nacional ha detenido en Telde a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza después de que, según la investigación policial, accedieran al interior de una vivienda en construcción y se llevaran una lavadora.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado martes 8 de septiembre, cuando la Sala CIMACC-091 recibió un aviso que alertaba de la presencia de dos individuos en un edificio que se encontraba en la fase final de construcción.

La llamada permitió movilizar a los agentes hasta una vía pública de Telde. Un testigo había observado previamente cómo uno de los sospechosos manipulaba una ventana cerrada utilizando un objeto para conseguir abrirla y acceder al interior del inmueble. Mientras tanto, el segundo individuo permanecía fuera, aparentemente a la espera.

Poco después, el hombre que había entrado en la vivienda salió por la misma ventana portando una lavadora nueva. Ambos sospechosos colaboraron entonces para trasladar el electrodoméstico hasta otro edificio situado en las proximidades.

Intentaron escapar al detectar a los agentes

Cuando los policías llegaron al lugar indicado en la llamada, localizaron a los dos hombres en el descansillo del edificio al que habían llevado la lavadora.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos salieron huyendo por las escaleras. Los agentes iniciaron una persecución que terminó con la localización e interceptación de ambos individuos, que fueron detenidos como presuntos responsables de los hechos.

Durante las actuaciones posteriores, los policías localizaron también una lavadora nueva cuyas características coincidían con las del electrodoméstico denunciado como sustraído.

El aparato fue recuperado y posteriormente quedó a disposición de su legítima propietaria, según informó la Policía Nacional.

Una vez concluidas las diligencias realizadas por los agentes, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

La Policía pide avisar ante comportamientos sospechosos

La Policía Nacional recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y esclarecer posibles delitos. En este caso, el aviso de un testigo permitió alertar a los servicios policiales sobre lo que estaba ocurriendo y facilitó la intervención de los agentes.

El cuerpo policial señala que comunicar rápidamente cualquier comportamiento sospechoso puede contribuir a una respuesta más rápida y favorecer la identificación de los posibles responsables.

Para estos avisos, la Policía Nacional dispone del teléfono 091, un canal especialmente destinado a solicitar asistencia policial y comunicar hechos que requieran una intervención.