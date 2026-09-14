Excarcelado y evacuado en helicóptero tras chocar contra un camión en Gran Canaria

Un hombre de 41 años tuvo que ser excarcelado y posteriormente evacuado en helicóptero medicalizado después de que el coche en el que viajaba chocara por alcance contra un camión en la GC-2, en el municipio de La Aldea, Gran Canaria.

El accidente se produjo a las 17:28 horas de este domingo dentro del segundo túnel en dirección a La Aldea, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

La colisión movilizó a efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que acudieron hasta el interior del túnel y tuvieron que liberar al afectado del vehículo.

Tras completar la excarcelación, los bomberos aseguraron la zona para permitir la intervención del resto de los servicios de emergencia.

El Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria también fue activado para señalizar el siniestro y trabajar posteriormente en el despeje de la vía.

Un helicóptero medicalizado para trasladarlo al Doctor Negrín

La información recibida por el Servicio de Urgencias Canario llevó a movilizar un importante dispositivo sanitario.

Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.

Los sanitarios atendieron al conductor, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado en el momento de la primera asistencia.

Una vez estabilizado, fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la GC-2

La Guardia Civil se hizo cargo del dispositivo de seguridad y de la regulación del tráfico mientras trabajaban los servicios de emergencia dentro del túnel.

Los agentes también instruyeron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión.

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El Servicio de Carreteras intervino posteriormente para despejar la vía y restablecer las condiciones de circulación.