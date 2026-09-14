La Guardia Civil investiga a un motorista por circular a 178 km/h en una vía limitada a 40 en Telde

La Guardia Civil investiga a un motorista de 42 años por un presunto delito contra la seguridad vial después de que fuera detectado circulando a 178 kilómetros por hora en la carretera GC-100, en Gran Canaria, en un tramo donde la velocidad máxima estaba limitada a 40 km/h, por lo que el investigado transitaba a una velocidad cuatro veces superior a lo permitido. El vehículo circulaba a la altura del barrio de Piletillas de la localidad de Telde.

Los hechos se produjeron a principios de agosto, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de la Comandancia de Las Palmas establecieron un control de velocidad en esta vía. Durante el dispositivo, los equipos detectaron una motocicleta que circulaba a una velocidad muy superior a la permitida.

La diferencia entre ambas velocidades alcanzaba los 138 km/h, una circunstancia que, según la información facilitada por el Instituto Armado, motivó la apertura de una investigación. En ese momento, los agentes no pudieron detener al conductor para comunicarle la infracción, por lo que fue necesario iniciar las actuaciones dirigidas a localizar e identificar a la persona que se encontraba al frente de la motocicleta.

La investigación permitió identificar al conductor

Las pesquisas fueron asumidas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), integrado en la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Las Palmas.

Los agentes llevaron a cabo las actuaciones necesarias para determinar quién conducía la motocicleta cuando fue registrada la velocidad. Finalmente, el pasado 28 de agosto lograron identificar al supuesto infractor, que resultó ser un hombre de 42 años.

Los agentes detectaron el exceso de velocidad en un control establecido por Agentes del Destacamento de Tráfico de Las Palmas

Una vez localizado, fue informado de que se le investiga como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, al haber superado en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida en una vía interurbana.

Las diligencias correspondientes fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde, que deberá conocer las actuaciones derivadas de la investigación.

Qué establece el Código Penal sobre el exceso de velocidad

La actuación se enmarca en lo previsto en el artículo 379 del Código Penal, que contempla como delito determinadas conductas relacionadas con el exceso de velocidad.

En concreto, la norma establece consecuencias penales para quien conduzca un vehículo a motor o un ciclomotor a una velocidad que supere en más de 80 km/h el límite permitido en una vía interurbana. Las penas previstas pueden incluir prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Además, la condena lleva aparejada la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de entre uno y cuatro años.

El Código Penal también contempla en su artículo 381 la conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, una conducta que puede conllevar penas de prisión y multa en los supuestos previstos por la legislación.

La velocidad aumenta el riesgo en carretera

Más allá de las consecuencias legales, la velocidad es uno de los factores que influye directamente tanto en la posibilidad de sufrir un siniestro vial como en la gravedad de sus consecuencias.

Cuando aumenta la velocidad, también se incrementa la distancia necesaria para detener un vehículo y disminuye el tiempo disponible para reaccionar ante un obstáculo, un cambio en la circulación o cualquier otra circunstancia imprevista.

Por este motivo, la velocidad debe ajustarse no solo al límite establecido en cada carretera, sino también a las condiciones concretas de la vía, el tráfico, la meteorología y la visibilidad.