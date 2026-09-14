Hallan muerto a un hombre en una vivienda de Lanzarote
El fallecido, de nacionalidad británica y de entre 70 y 80 años, residía solo en una vivienda de la localidad turística de Costa Teguise, ha confirmado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa
Un hombre de nacionalidad británica y de entre 70 y 80 años fue localizado muerto en la mañana de este lunes, 14 de septiembre, en el interior de una vivienda situada en la calle Bergantín, en la localidad turística de Costa Teguise, Lanzarote, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa.
El aviso se recibió después de que una alertante comunicara que había visto al hombre sin movimiento y solicitara asistencia. Hasta el domicilio se desplazaron los servicios de emergencia, que confirmaron posteriormente el fallecimiento.
Según la información facilitada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, el varón fue encontrado en el baño de la vivienda. "Vivía solo y tenía problemas médicos", señalan desde el ente.
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