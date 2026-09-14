Un incendio quema un antiguo museo y obliga a cortar el tráfico entre Cruce de Arinaga y Carrizal
El fuego se ha declarado en la zona de Las Rosas y genera una importante columna de humo visible desde distintos puntos del entorno
Un incendio declarado este lunes en la zona de Las Rosas, en Gran Canaria, ha obligado a cortar la GC-191, carretera que comunica el Cruce de Arinaga con El Carrizal. El fuego se ha originado en las inmediaciones de la capilla de San Olav, en Agüimes.
Las primeras imágenes y avisos recibidos muestran una densa columna de humo elevándose desde el entorno. Según la información inicial, el fuego se habría originado en las inmediaciones de un antiguo museo situado entre Las Rosas y la zona próxima a Montaña Los Vélez.
Una gran columna de humo visible desde la carretera
El humo es, por ahora, la imagen más llamativa del incendio. Desde distintos puntos próximos a la GC-191 se aprecia una columna considerable que ha alertado a conductores y vecinos de la zona.
La carretera permanece cortada mientras se desarrolla la intervención de los servicios de emergencia.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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