Su móvil la alertó de un rastreador en el coche: investigan a su expareja en Tenerife

Todo empezó con una alerta en el teléfono móvil. Una mujer que se encontraba dentro de su coche recibió una notificación que advertía de la presencia de un dispositivo de rastreo activo en las proximidades. Revisó el interior y el exterior del vehículo hasta localizar el aparato.

Después acudió al puesto de la Guardia Civil de Güímar y presentó una denuncia. La investigación terminó señalando a su expareja, un hombre de Santa Cruz de Tenerife, como presunto autor de un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género.

La alerta del teléfono puso en marcha la búsqueda

La notificación fue la primera pista. Según la Guardia Civil, el aviso indicaba que había un dispositivo de rastreo activo próximo a la ubicación de la víctima.

La mujer decidió comprobar el vehículo y finalmente encontró el aparato.

Ese hallazgo abrió una investigación que pasó a manos del Equipo de Violencia sobre la Mujer de la Compañía de Santa Cruz de Tenerife.

Los agentes investigaron quién habría colocado el dispositivo

A partir de la denuncia, los agentes realizaron distintas gestiones para tratar de determinar quién estaba detrás del rastreador. Las pesquisas permitieron identificar al supuesto responsable, que había mantenido anteriormente una relación sentimental con la víctima.

La Guardia Civil lo investiga como presunto autor de un delito de acoso.

El juzgado dicta una orden de alejamiento

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife. Tras analizar el caso, el órgano judicial decretó una orden de alejamiento respecto de la víctima.

El procedimiento continúa ahora por la vía judicial.

Un aviso automático que acabó destapando el caso

La particularidad de este episodio está en cómo comenzó todo. No fue una sospecha previa ni una revisión rutinaria del vehículo. Fue el propio teléfono móvil el que lanzó una advertencia sobre un dispositivo cercano.

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A partir de ese aviso, la víctima encontró el rastreador, presentó la denuncia y se activó una investigación especializada.