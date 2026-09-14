Asesinada en México una universitaria de procedencia canaria que estaba de intercambio

Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México fue asesinada en el estado de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales. La estudiante, procedente de la Universidad de Granada, se hallaba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de "un supuesto robo con arma blanca", informó la Casa de Cultura local, el sitio donde se realizaba el evento, informa France Presse.

La joven, de 21 años y procedencia canaria, estudiaba cuarto de Educación Infantil, han informado a EFE fuentes de la Universidad de Granada.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y aseguró que las autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que los hechos ocurrieron el sábado en el municipio de Cuautla, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

“El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad”, dijo a medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.

Blumenkron indicó que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

El fiscal agregó que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima.

“Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (…) y les vamos a dar todo el apoyo”, afirmó.

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En México, un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se porcesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.

Fuente: El Periódico