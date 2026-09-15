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Hasta cinco años de cárcel por conducción temeraria y chocar contra una parada de guaguas

El conductor, que resultó herido leve, arrojó una tasa de alcoholemia superior a 0,60 miligramos por litro de aire espirado tras empotrar su vehículo contra una parada de guaguas

El vídeo muestra los segundos previos al choque contra una parada en la TF-1

El vídeo muestra los segundos previos al choque contra una parada en la TF-1

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Diego R. Moreno

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un coche circula por la TF-1, cambia de trayectoria, cruza hacia una salida y termina empotrado contra una parada de guaguas. La escena queda grabada. El conductor resulta herido leve. Y, después del impacto, comienza otra historia: la de la investigación y las posibles consecuencias legales.

Ese accidente ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuándo una maniobra peligrosa deja de ser una imprudencia y puede convertirse en delito? Arturo Melián, director de la autoescuela Élite, ha abordado esta cuestión en Televisión Canaria y recuerda que determinadas conductas pueden acabar ante un juez.

“Cada vez es más fácil capturar esas situaciones”

Melián pone el foco en algo que ha cambiado por completo la manera en que se reconstruyen muchos incidentes de tráfico.

Hoy casi todo puede quedar grabado. Un móvil, una cámara, un conductor que presencia una maniobra. Lo que antes podía quedar reducido a versiones enfrentadas, ahora muchas veces deja imágenes.

Cada vez es más fácil capturar esas situaciones”, señaló el director de autoescuela.

El vehículo terminó empotrado contra una parada de guaguas tras abandonar la TF-1.

El vehículo terminó empotrado contra una parada de guaguas tras abandonar la TF-1. / La Provincia

En el accidente de la TF-1, precisamente, una grabación permite seguir la trayectoria del vehículo antes del choque. El vídeo muestra el movimiento.

La Justicia, en cambio, tendrá que determinar qué significa.

Hasta cinco años de prisión en los casos más graves

El Código Penal distingue entre diferentes grados de gravedad. El artículo 380 castiga la conducción con temeridad manifiesta cuando pone en peligro concreto la vida o la integridad de otras personas. Las penas pueden ir de seis meses a dos años de prisión, además de la retirada del permiso de conducir.

Existe, sin embargo, un escalón superior. El artículo 381 contempla los casos en los que exista manifiesto desprecio por la vida de los demás. Ahí las penas pueden alcanzar entre dos y cinco años de prisión, además de multa y retirada del carné durante varios años.

No significa que esa figura sea aplicable automáticamente al accidente de la TF-1.

Un vídeo grabado antes del impacto muestra la trayectoria seguida por el coche en los segundos previos al accidente.

Un vídeo grabado antes del impacto muestra la trayectoria seguida por el coche en los segundos previos al accidente. / La Provincia

Eso dependerá de lo que finalmente quede acreditado y de la valoración judicial.

El accidente dejó una imagen difícil de olvidar

El coche terminó contra una parada de guaguas que, afortunadamente, estaba vacía.

El conductor sufrió heridas leves. Según las fuentes consultadas, además, arrojó una tasa de alcoholemia superior a 0,60 miligramos por litro de aire espirado, circunstancia por la que quedó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

El atestado fue elaborado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico destinados en el Equipo de Atestados de Granadilla de Abona.

Del vídeo a los tribunales

La secuencia grabada puede ser impactante. Pero el recorrido judicial empieza justo donde termina la imagen. Será necesario determinar qué ocurrió antes del choque, qué conducta puede acreditarse y qué encaje legal tiene.

El siniestro ha reabierto el debate sobre las consecuencias penales de determinadas conductas al volante.

El siniestro ha reabierto el debate sobre las consecuencias penales de determinadas conductas al volante. / La Provincia

Ahí está la frontera entre una maniobra que sorprende en redes y una conducta con consecuencias penales. Y esa frontera no la marca el vídeo. La marcan las pruebas.

“Todos tenemos la obligación de ayudar”

Melián introduce además otra reflexión importante. Ante un accidente, no basta con mirar o grabar.

Todos los usuarios tenemos la obligación de ayudar”, recordó. La frase resume una idea sencilla: las imágenes pueden ser útiles, pero la prioridad ante una emergencia sigue siendo proteger, alertar y facilitar la asistencia.

Unos segundos al volante, consecuencias que pueden durar años

El accidente de la TF-1 duró apenas unos instantes. Pero sus consecuencias pueden extenderse mucho más allá del momento del impacto. Un vídeo, una prueba de alcoholemia, un atestado y una investigación judicial.

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A veces, bastan unos segundos para cambiar por completo el rumbo de una tarde. Y, en los casos más graves, también el de varios años.

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