Ni uno ni dos: cinco investigados tras varios hurtos en comercios de Mogán

Agosto dejó varias intervenciones policiales en distintos puntos de Mogán con un mismo denominador común: presuntos hurtos en pequeños establecimientos comerciales. Desde Arguineguín hasta Puerto Rico, pasando por Anfi del Mar, los agentes actuaron en tres episodios ocurridos a lo largo del mes.

El balance de las actuaciones de la Policía Local se saldó con tres atestados instruidos y cinco personas investigadas como presuntas autoras de diferentes hechos delictivos. En algunos de los casos, los agentes consiguieron además recuperar los productos supuestamente sustraídos.

Una floristería y un cuchillo de grandes dimensiones

La primera de las intervenciones se produjo el 1 de agosto en Arguineguín, después de que la Policía Local recibiera un aviso por un presunto hurto cometido en una floristería del municipio.

Los agentes localizaron e identificaron a un hombre y una mujer que abandonaban apresuradamente la zona después de haber sido sorprendidos por el responsable del establecimiento. Durante la actuación, los policías intervinieron además, de manera preventiva, un cuchillo de grandes dimensiones que portaba el hombre.

De unas bebidas a los efectos de un bolso sustraído

La segunda actuación tuvo lugar varias semanas después. El 28 de agosto, una patrulla se desplazó hasta un establecimiento de alimentación situado en Anfi del Mar tras recibir un aviso por la presunta sustracción de varias bebidas alcohólicas.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a un hombre que había sido retenido por el personal de seguridad del establecimiento. Sin embargo, las diligencias permitieron localizar algo más.

Los policías recuperaron varios documentos y efectos personales pertenecientes a una mujer que había denunciado previamente la sustracción de su bolso en las inmediaciones. El hombre fue identificado en el marco de la actuación.

Una bolsa con productos de dos establecimientos en Puerto Rico

La última de las intervenciones recogidas por la Policía Local se produjo el 31 de agosto en Puerto Rico. Los agentes fueron alertados de la presencia de dos hombres que presuntamente habían sustraído diferentes productos de una zona comercial.

La patrulla consiguió localizar a ambos y, según la información facilitada, se encontraban en posesión de una bolsa que contenía numerosos artículos procedentes de dos establecimientos de alimentación de la zona.

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La mercancía pudo ser recuperada y devuelta, cerrando así la tercera actuación desarrollada durante agosto. En conjunto, las distintas intervenciones realizadas en Arguineguín, Anfi del Mar y Puerto Rico han derivado en la investigación de cinco personas como presuntas autoras de diferentes hechos delictivos.