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Un coche arde en marcha en Arinaga y el fuego alcanza a otros dos vehículos

El incendio se produjo en la calle Arce, en el Cruce de Arinaga, y terminó afectando también a una furgoneta y un todoterreno estacionados. No hubo heridos

Imágenes de los hechos.

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Bruno Betancor

Un vehículo comenzó a arder mientras circulaba este martes, 15 de septiembre, por la calle Arce, en el Cruce de Arinaga, Gran Canaria, y las llamas terminaron alcanzando a otros dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

El incidente, registrado a primera hora de la tarde, dejó finalmente tres vehículos afectados, aunque no se produjeron daños personales.

El fuego comenzó en un vehículo que estaba circulando

Según la información disponible, el incendio se inició en uno de los vehículos mientras se encontraba en marcha. Las llamas se propagaron posteriormente hasta una furgoneta y un todoterreno estacionados en las inmediaciones, elevando a tres el número total de vehículos afectados.

Por el momento, no ha trascendido qué pudo provocar el incendio inicial.

Sin personas afectadas

Pese a la aparatosidad del fuego y a que las llamas alcanzaron a varios vehículos, no hubo personas afectadas. El suceso se produjo durante las primeras horas de la tarde en una zona transitada del Cruce de Arinaga, aunque el balance quedó limitado a daños materiales.

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El incendio vuelve a dejar una escena llamativa en las carreteras de Gran Canaria: un vehículo en marcha comenzó a arder y el fuego terminó extendiéndose a otros dos estacionados junto a la vía.

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