Pagaron 53.000 euros por una autocaravana en Tenerife que nunca llegó
El acusado aceptó un año y medio de prisión, una multa de 840 euros y la devolución íntegra del dinero entregado por los compradores
Pagaron 53.000 euros como adelanto por una autocaravana valorada en 86.000. El vehículo nunca llegó. Y el dinero tampoco fue devuelto.
El caso ha terminado ahora en la Audiencia Provincial de Tenerife, donde el acusado aceptó una condena de un año y medio de prisión, además de una multa de 840 euros y la obligación de reintegrar los 53.000 euros entregados por los compradores.
Una autocaravana de 86.000 euros que nunca apareció
Los compradores habían encargado el vehículo a la empresa gestionada por el procesado. El precio total pactado era de 86.000 euros y, como pago parcial, adelantaron 53.000. Sin embargo, pese a los requerimientos posteriores, la autocaravana no fue entregada y las cantidades abonadas tampoco fueron devueltas.
La Fiscalía pedía inicialmente tres años de cárcel
La acusación pública reclamaba en un primer momento una pena de tres años de prisión, una multa de 1.600 euros y la devolución del dinero. Finalmente, el acusado alcanzó una conformidad y aceptó una condena menor: 18 meses de cárcel, una multa de 840 euros y la restitución de los 53.000 euros.
Ahora deberá decidirse si la entrada en prisión por este procedimiento se suspende o no.
El acusado ya se encuentra en prisión por otras causas
El procesado se encuentra actualmente en prisión por otros asuntos. En el banquillo también se sentó su hijo, que figura como socio y administrador de la empresa. Sin embargo, según la Fiscalía, era el padre quien actuaba como apoderado y quien gestionaba y controlaba realmente la sociedad, motivo por el que se le atribuyó la apropiación del dinero.
53.000 euros entregados y ni vehículo ni reembolso
La clave del caso está en esa secuencia. Una compra de alto valor. Un adelanto de 53.000 euros. Una autocaravana que nunca llegó. Y unos compradores que tampoco recuperaron su dinero pese a reclamarlo.
El procedimiento termina ahora con una condena por apropiación indebida y con una obligación clara: devolver hasta el último euro entregado.
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