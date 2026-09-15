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Queda para hacer una mudanza en Canarias y acaba inconsciente y sin coche

La víctima sufrió una fractura de mandíbula y otra cervical tras la agresión ocurrida en Los Realejos. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en La Orotava

Una mudanza termina con un hombre inconsciente y sin coche en Tenerife

Una mudanza termina con un hombre inconsciente y sin coche en Tenerife

La Provincia

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Bruno Betancor

Quedaron para hacer una mudanza de muebles. Horas después, uno de ellos terminó inconsciente, gravemente herido y sin su coche.

La Policía Nacional ha detenido en La Orotava a un hombre como presunto autor de un robo con violencia ocurrido en Los Realejos, donde la víctima sufrió una fractura de mandíbula y otra cervical que requirieron una intervención quirúrgica.

Una mudanza que terminó en una brutal agresión

Los hechos ocurrieron el 21 de agosto en la zona de El Lance, en Los Realejos. La víctima se había desplazado hasta allí acompañada por un hombre al que conocía desde hacía apenas unos días. El plan, según la investigación, era realizar una mudanza de muebles.

Pero en algún momento todo cambió. El hombre sufrió varios golpes y perdió el conocimiento. Cuando logró recuperarlo, la persona que lo acompañaba ya no estaba.

Tampoco su vehículo, que había quedado estacionado en las inmediaciones.

Una mandíbula rota y una fractura cervical

La agresión dejó lesiones de consideración. El parte médico incorporado a la investigación recoge una fractura de mandíbula, una fractura cervical y un hematoma en el lado izquierdo de la cara.

Las dos fracturas obligaron a intervenir quirúrgicamente a la víctima. La pérdida de conocimiento complicó además las primeras horas de la investigación, ya que el herido no podía explicar con precisión qué había ocurrido.

La memoria fue regresando poco a poco

Con el paso del tiempo, la víctima comenzó a recordar lo sucedido. Según relató posteriormente a los investigadores, habría recibido varios golpes y terminó señalando al hombre que lo acompañaba como presunto responsable de la agresión.

A partir de ese testimonio y de las diligencias practicadas, los agentes lograron identificar al sospechoso y vincularlo presuntamente con los hechos.

La Policía lo detuvo en su casa de La Orotava

Los investigadores prepararon entonces un dispositivo policial. La operación terminó con la detención del sospechoso en su domicilio de La Orotava.

Noticias relacionadas

El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con violencia y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial. La investigación reconstruye así una secuencia que comenzó como una ayuda para trasladar muebles y terminó con una víctima hospitalizada, operada y sin su vehículo.

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