Un terremoto de magnitud 2,3 se registra al sur de Gran Canaria
El Instituto Geográfico Nacional sitúa el epicentro al sur de Santa Lucía de Tirajana, a 32 kilómetros de profundidad
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Un terremoto de magnitud 2,3 se ha registrado este martes a las 06.52 horas (hora canaria) al sur de Santa Lucía de Tirajana, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El movimiento sísmico tuvo su epicentro en el mar, frente a la costa sur de Gran Canaria, con unas coordenadas de 27,7004 de latitud y -15,5655 de longitud, y se produjo a una profundidad de 32 kilómetros.
Por el momento, el IGN no refleja una intensidad máxima asociada al seísmo y no consta que haya provocado incidencias ni daños materiales.
Canarias registra de forma habitual pequeños movimientos sísmicos debido a su origen volcánico, la mayoría de ellos de baja magnitud y, en muchos casos, imperceptibles para la población.
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