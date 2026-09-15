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Un terremoto de magnitud 2,3 se registra al sur de Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional sitúa el epicentro al sur de Santa Lucía de Tirajana, a 32 kilómetros de profundidad

Un terremoto de magnitud 2,3 se registra al sur de Gran Canaria

Un terremoto de magnitud 2,3 se registra al sur de Gran Canaria / IGN

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un terremoto de magnitud 2,3 se ha registrado este martes a las 06.52 horas (hora canaria) al sur de Santa Lucía de Tirajana, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El movimiento sísmico tuvo su epicentro en el mar, frente a la costa sur de Gran Canaria, con unas coordenadas de 27,7004 de latitud y -15,5655 de longitud, y se produjo a una profundidad de 32 kilómetros.

Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)

Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año) / Instituto Geográfico Nacional

Por el momento, el IGN no refleja una intensidad máxima asociada al seísmo y no consta que haya provocado incidencias ni daños materiales.

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