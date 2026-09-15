El viento, cinco helicópteros y una carrera contra el fuego: así se vivieron las horas más críticas del incendio de Cazadores

La llamada llegó cuando el reloj marcaba las 12.52 horas. El aviso al Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) alertaba de un incendio forestal en la zona de Cazadores, en Telde. Lo que en un primer momento parecía un nuevo conato en una jornada marcada por las altas temperaturas y el viento terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj para impedir que las llamas alcanzaran uno de los parajes más sensibles de la cumbre de Gran Canaria.

El humo comenzó a elevarse rápidamente mientras los primeros medios terrestres se dirigían al lugar. Apenas unos minutos después empezaban a llegar los helicópteros. Desde el aire descargaban agua sin descanso sobre un incendio que las autoridades calificaban de alto potencial, favorecido por unas condiciones meteorológicas especialmente complicadas.

Vivienda próxima al foco del incendio en Cazadores. / Briseida Viera

El temor estaba en el viento

Durante buena parte de la tarde todas las miradas estuvieron puestas en la dirección del viento.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, reconocía que la situación era "un poquito complicada". El principal temor era que las pavesas cruzaran un barranco cercano y acabaran alcanzando la zona de la Caldera de Los Marteles, lo que habría complicado enormemente la extinción. Una carretera actuaba como posible cortafuegos natural, pero nadie quería confiarse.

Mientras tanto, los equipos concentraban sus esfuerzos en el flanco izquierdo del incendio, el más comprometido durante las primeras horas.

Cinco helicópteros descargando agua

El dispositivo fue creciendo conforme avanzaba la tarde.

Hasta cinco helicópteros trabajaron simultáneamente sobre el incendio, apoyados por cerca de 40 efectivos terrestres, brigadas forestales, bomberos, personal del Cabildo, Guardia Civil, Policía Local y voluntarios de Protección Civil. Incluso una cuba del Ayuntamiento de Valsequillo se incorporó al operativo para garantizar que los medios aéreos pudieran recargar agua sin interrupciones.

Las carreteras GC-130 y GC-120 fueron cerradas para facilitar el acceso de los equipos de emergencia, mientras se pedía a la población evitar desplazamientos hacia la cumbre.

Vecinos obligados a abandonar sus casas

Con el avance de las llamas llegó uno de los momentos más delicados de la jornada.

El Ayuntamiento de Telde ordenó el desalojo preventivo de varias viviendas en Cuevas Blancas y evacuó también animales de explotaciones cercanas. Algunas familias se trasladaron a casas de familiares y vecinos, mientras otras fueron atendidas por los recursos municipales.

La preocupación no solo estaba en las viviendas. Antonio Martel, vecino de la zona, explicaba que una de las mayores inquietudes era saber qué ocurriría con los animales y con las fincas agrícolas próximas al incendio. Según relató, las llamas llegaron a quemar mangueras de riego y depósitos provisionales de agua de una finca familiar.

La estabilización llegó al caer la tarde

Poco antes de las cinco de la tarde comenzaron a llegar las primeras noticias esperanzadoras.

El Cabildo confirmó que la evolución era favorable y que el incendio había podido estabilizarse, aunque el operativo continuó refrescando el perímetro para evitar reproducciones. El balance dejaba unas tres hectáreas afectadas, sin daños personales y sin pérdidas importantes en viviendas o explotaciones ganaderas.

Con la caída del sol, los helicópteros tuvieron que retirarse y el relevo pasó a la tecnología.

Cuba de Valsequillo / LP/DLP

La noche quedó en manos de los drones

Cuando los medios aéreos dejaron de operar, la vigilancia continuó desde el aire.

La unidad Unidron de la Policía Local de Telde comenzó a sobrevolar la zona con drones dotados de cámaras térmicas para localizar posibles puntos calientes que pudieran reactivar el incendio durante la noche. Al mismo tiempo, el suministro eléctrico, suspendido de forma preventiva por la proximidad de las aeronaves a las líneas de alta tensión, pudo restablecerse a partir de las ocho de la tarde.

Aunque el incendio quedó estabilizado, los equipos permanecieron desplegados sobre el terreno durante toda la noche. La alerta por riesgo de incendios seguía vigente y el viento continuaba recordando que, en una jornada como la de este lunes, cualquier chispa podía volver a cambiarlo todo.