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Un camión vuelca en la Avenida Marítima y los bomberos intervienen para sacar al conductor

El siniestro se ha producido a la altura del acceso a la calle Pérez Muñoz y está provocando importantes retenciones en dirección a Belén María

Un camión vuelca antes de llegar a Belén María y provoca retenciones en la Avenida Marítima

Un camión vuelca antes de llegar a Belén María y provoca retenciones en la Avenida Marítima

La Provincia

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un camión de pequeñas dimensiones ha volcado este miércoles en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del acceso a la calle Pérez Muñoz, antes de llegar a Belén María. El siniestro está provocando importantes complicaciones en el tráfico en dirección a esta zona de la capital grancanaria.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que han tenido que intervenir para extraer al conductor del interior del vehículo. Las primeras informaciones apuntan a que el hombre se encontraría con vida, aunque por el momento se desconoce oficialmente el alcance de las posibles lesiones.

Retenciones en dirección a Belén María

El accidente se ha producido en un punto especialmente sensible para la circulación debido a las obras de soterramiento de la rotonda de Belén María. Por el momento se desconocen las circunstancias que provocaron que el vehículo terminara volcado.

El siniestro ha generado retenciones en la Avenida Marítima, que se dejan notar al aproximarse a Belén María desde el entorno del túnel del parque Santa Catalina.

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Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona, mientras el vehículo permanece accidentado y la circulación se encuentra condicionada por la intervención.

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