Así ha quedado el camión que volcó en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Así ha quedado el camión que volcó en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

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Así ha quedado el camión que volcó en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

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Andrés Cruz

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria
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Un camión ha volcado este miércoles en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de la entrada a la calle Pérez Muñoz y antes de llegar a Belén María. Los bomberos han tenido que intervenir para extraer al conductor del interior del vehículo, mientras el siniestro ha provocado retenciones en uno de los principales accesos de la capital.

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