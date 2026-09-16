Rescatan a un senderista alemán perdido durante una caminata en Valsequillo

La Policía Local de Telde y los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han participado este martes en el dispositivo que permitió localizar y poner a salvo a un senderista alemán de 63 años que se había perdido en una zona de difícil acceso de Valsequillo. El hombre fue encontrado después de varias horas de búsqueda, con signos de deshidratación y un notable agotamiento físico, tras quedarse sin agua y no poder regresar por sus propios medios.

La intervención de la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde y la colaboración de un agente que se encontraba fuera de servicio y hablaba alemán fueron dos elementos determinantes durante el operativo. La comunicación con el afectado permitió obtener nuevas referencias sobre el lugar en el que se encontraba, mientras que el dispositivo aéreo facilitó posteriormente la localización y el acompañamiento de los equipos de rescate por un terreno especialmente complicado.

El senderista se perdió durante una caminata

La alerta se activó a las 16:32 horas, cuando la Sala 1-1-2 recibió el aviso sobre la desaparición de un hombre de nacionalidad alemana, de 63 años, que había salido a caminar por la zona y posteriormente había perdido la orientación.

En un primer momento, los datos disponibles situaban al senderista en las proximidades de la GC-130, a unos 500 metros del vehículo que había utilizado para desplazarse hasta el lugar. Se trataba de un Volkswagen Polo de color gris, que había dejado estacionado antes de comenzar la ruta.

Durante el recorrido, el hombre se había apartado del camino y terminó desorientándose. El problema se agravó porque no podía determinar con precisión dónde estaba ni proporcionar una referencia clara que permitiera a los equipos de emergencia dirigirse directamente hasta su posición.

Los agentes de la Policía Local comenzaron entonces las labores de búsqueda y consiguieron establecer contacto telefónico con él. Sin embargo, surgió una dificultad añadida: el senderista no hablaba español y únicamente podía comunicarse en alemán.

Un agente fuera de servicio actuó como enlace

Ante la barrera idiomática, los responsables del operativo localizaron a un agente de la plantilla que se encontraba fuera de servicio y que dominaba el alemán. El policía comenzó a comunicarse por teléfono con el hombre para tratar de conocer con mayor precisión su situación.

El senderista estaba asustado y preocupado por no saber cómo abandonar la zona. El agente se encargó de tranquilizarlo y explicarle en su idioma que los servicios de emergencia ya estaban movilizados y que se estaba trabajando para encontrarlo.

Su papel fue más allá de la traducción. El agente actuó como intermediario entre el desaparecido y los efectivos que se encontraban sobre el terreno. De esta forma, pudo trasladarle en alemán las preguntas y las indicaciones de los policías, al tiempo que transmitía a los equipos de búsqueda la información que el hombre aportaba sobre su entorno.

Entre las instrucciones que recibió estuvo la de grabar un vídeo del lugar en el que se encontraba y enviar, siempre que fuera posible, las coordenadas obtenidas a través de su teléfono móvil. Estos datos ayudaron a acotar progresivamente el área en la que podía encontrarse.

El contacto telefónico se mantuvo durante el dispositivo. Además de servir para recabar información útil para la búsqueda, permitió mantener informado al senderista y reducir su incertidumbre mientras los equipos trataban de acercarse a su posición.

El vehículo estaba en una ubicación diferente

Las indicaciones obtenidas durante las comunicaciones llevaron a una patrulla de la Policía Local hasta el vehículo del hombre. El turismo fue localizado en la GC-132, cerca de la subida a Las Haciendas, en el término municipal de Valsequillo.

La localización del coche aportó una referencia importante para continuar la búsqueda, aunque también puso de manifiesto una diferencia respecto a los datos iniciales recibidos por los servicios de emergencia. El vehículo no se encontraba en el punto que se había indicado inicialmente, circunstancia que había condicionado las primeras labores de rastreo.

A partir de la nueva ubicación, policías locales y efectivos de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria comenzaron una batida a pie por los alrededores.

El terreno complicó el trabajo. La zona presentaba una orografía abrupta y abundante vegetación, lo que dificultaba el avance de los rescatadores y limitaba la visibilidad. En esas condiciones, realizar una búsqueda exclusivamente por tierra resultaba especialmente complejo.

La Unidad de Drones amplió la búsqueda

Ante las dificultades encontradas, la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde se incorporó al dispositivo. Los equipos comenzaron a trabajar de forma coordinada desde tierra y aire, ampliando el área que podía ser rastreada y proporcionando apoyo a los efectivos que se desplazaban a pie.

Finalmente, el senderista fue localizado aproximadamente a cuatro kilómetros de distancia de su vehículo, en un punto de muy difícil acceso y rodeado de una densa vegetación.

Cuando los equipos llegaron hasta él, el hombre presentaba un importante desgaste físico. Además de encontrarse sin agua y con síntomas de deshidratación, carecía de fuerzas suficientes para regresar por sí mismo. Los efectivos tuvieron que prestarle asistencia y ayudarlo a salir de la zona hasta alcanzar un lugar seguro.

El aparato estaba equipado con cámara térmica y sistema de iluminación, recursos que permitieron prestar apoyo desde el aire y orientar a los efectivos que acompañaban al senderista durante el recorrido de regreso.

Sanitarios del SUC valoraron al hombre en una zona segura

Una vez fuera del área complicada, el senderista fue acompañado hasta un vehículo policial. Desde allí, los efectivos lo trasladaron hasta el lugar en el que esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los profesionales sanitarios realizaron una primera valoración para comprobar su estado después de haber permanecido perdido y sin agua durante el tiempo que duró el dispositivo.

Tras recibir asistencia, los sanitarios determinaron que su estado era favorable y no fue necesario trasladarlo a un centro hospitalario.

El operativo continuó después con otras actuaciones destinadas a facilitar el regreso del afectado. Los agentes trasladaron también su vehículo hasta la zona y, una vez concluida la asistencia sanitaria, acompañaron al hombre desde el lugar hasta la GC-1, con el objetivo de facilitar que pudiera continuar su desplazamiento hacia el hotel donde estaba alojado, en el sur de Gran Canaria.

Durante toda la intervención, la Policía Local mantuvo además contacto con el establecimiento hotelero en el que se hospedaba el senderista. Los responsables del alojamiento estaban al corriente de la desaparición de su huésped y siguieron la evolución de las labores de búsqueda.