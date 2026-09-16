Tres detenidos en Fuerteventura con casi 2.000 litros de gasolina presuntamente destinados a narcolanchas

La Guardia Civil ha detenido en Fuerteventura a tres hombres después de interceptar una furgoneta en la que transportaban 1.975 litros de gasolina distribuidos en 79 garrafas. El combustible estaría presuntamente destinado al abastecimiento de embarcaciones relacionadas con el narcotráfico, una práctica conocida como «petaqueo».

La actuación tuvo lugar durante la noche del pasado 29 de agosto, aunque la Comandancia de Las Palmas ha informado este martes de la operación. Los tres arrestados están investigados por un presunto delito de tráfico y transporte de sustancias inflamables y, tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión preventiva comunicada y sin fianza.

79 garrafas de 25 litros

El operativo comenzó cuando agentes del Puesto de Puerto del Rosario observaron a varios individuos en una estación de servicio situada en un polígono industrial del municipio de Antigua. Según relata la Guardia Civil, estaban repostando una importante cantidad de carburante en recipientes que no cumplían las normas de seguridad establecidas para el transporte de mercancías peligrosas.

Los agentes interceptaron posteriormente la furgoneta y, al aproximarse, percibieron un intenso olor a combustible procedente del interior. La inspección de la zona de carga permitió localizar decenas de garrafas llenas de gasolina. No fue lo único que encontraron: dos personas viajaban ocultas en la parte posterior del vehículo.

El recuento definitivo permitió comprobar que había 79 recipientes de 25 litros, que sumaban 1.975 litros de gasolina. Ante los indicios recabados, los investigadores consideran que el cargamento podía estar destinado al suministro ilícito de combustible a embarcaciones vinculadas con el narcotráfico.

Prisión para los tres detenidos

La Guardia Civil procedió entonces a detener tanto al conductor de la furgoneta como a los dos hombres localizados en el compartimento trasero. A los tres se les atribuye un presunto delito de tráfico y transporte de sustancias inflamables.

Una vez concluidas las diligencias, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó para los tres prisión preventiva comunicada y sin fianza.

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La intervención vuelve a poner el foco sobre el denominado «petaqueo», término con el que se conoce el suministro de grandes cantidades de combustible destinado a mantener operativas las embarcaciones empleadas en actividades de narcotráfico. En este caso, la actuación permitió intervenir cerca de 2.000 litros de gasolina antes de que, según los indicios que maneja la Guardia Civil, pudieran llegar a su supuesto destino.