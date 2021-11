Absuelven a un policía nacional acusado de abusar de la hija de su expareja

La Sala no ha considerado probado que el hombre, de 50 años, despojase en ocasiones a la denunciante de su ropa ni que le realizase los tocamientos en los pechos, en la zona púbica ni en la vagina como defendía la acusación pública.

El agente mantuvo una relación sentimental con la madre de la menor entre el 2009 y 2012, por lo que pasó "algún tiempo y días completos" en la vivienda donde residía la denunciante con su progenitora sito en Agüimes. No fue sino hasta que cumplió 13 años cuando tomó la decisión de denunciar después de acudir al psicólogo para recibir terapia por los episodios de bullying que venía sufriendo en la escuela. Sin embargo, la profesional que atendió a la adolescente no fue propuesta como prueba en el juicio pese a ser la persona a la que la denunciante comentó su versión de los hechos ya que "no existía una comunicación directa entre la joven y su madre", algo que "llamó la atención" del Tribunal. Y es que, además, la progenitora se enteró por la perito de lo que le había pasado, supuestamente, a su hija.

La acusación pública llevó como testigo a una menor que era amiga de la denunciante al momento de los hechos y que, según, la joven había presenciado en una ocasión los abusos. Pero la declarante no sólo no recordaba al acusado, sino que no le sonaba ni siquiera haber estado en una situación similar. Y aunque la menor ha sido firme y persistente en su relato, este "sin más no es suficiente para darle virtualidad y solvencia al mismo", sostiene el fallo.

Por tanto, la Sala ha resuelto absolver al agente del delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años del que venía siendo acusado y por el que la Fiscalía pedía seis años de cárcel. Este fallo no es firme, por lo que cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.