El sospechoso de matar a Juana Ramos incumple las medidas cautelares

El sospechoso de matar a Juana Ramos ha incumplido nuevamente las medidas cautelares de presentarse en el Juzgado los lunes y viernes por lo que tuvo que comparecer ayer en la Ciudad de la Justicia tras ser requerido por la jueza. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, citó a Miguel Ángel Ramos ayer para que explicase la razón por la que faltó a firmar en la Ciudad de la Justicia en tres ocasiones. Sin embargo, el investigado salió nuevamente del órgano judicial sin que hubiese un cambio en la situación personal de éste.

La familia solicita una vez más el ingreso en prisión preventiva de Miguel Ángel Ramos

La familia de Juana Ramos, por su parte, ha pedido el ingreso en prisión de su presunto asesino, Miguel Ángel Ramos. Esta vez, el único sospechoso de la desaparición y muerte de Juana Ramos alegó que incumplió tres veces su obligación debido a razones médicas. Por tanto, el abogado de la familia, Alberto Hawach, ha interesado el ingreso en prisión preventiva como lo han venido requiriendo desde agosto de 2016. Asimismo, recordó que esta no es la primera vez que Miguel Ángel Ramos falta a su comparecencia en la Ciudad de la Justicia. De hecho, el letrado ha explicado que el investigado ya fue severamente advertido en septiembre de 2020 tanto por la Fiscalía como por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, después de que no acudiese al órgano judicial en 42 ocasiones.

De igual forma, han recordado que él está obligado a avisar cuando requiera faltar a su comparecencia y no esperar a que el Juzgado le requiera para que dé explicaciones al respecto.

Miguel Ángel Ramos, ayer a su llegada a la Ciudad de la Justicia echó el agua que llevaba en una botella de plástico a una periodista de Televisión Canaria que intentaba hacerle unas preguntas respecto al caso y a su incomparecencia. A causa de eso, también resultaron rociadas las personas que esperaban para acceder al recinto.

Auto

En septiembre de 2020 la magistrada dictó un auto después de que Miguel Ángel Ramos faltase en reiteradas oportunidades al Juzgado, en el que mantenía las medidas cautelares del investigado en cuanto a presentarse los lunes y viernes en la Ciudad de la Justicia. En ese momento, el sospechoso alegó que no había podido acudir a causa de la pandemia, aunque dejó de hacerlo el 13 de marzo, un día antes de que se decretase el Estado de Alarma. Además, sostuvo ante la jueza que un guardia de seguridad le comunicó en aquel entonces que no podía acceder y que después lo llamarían, una versión que fue desmentida por el vigilante.

En aquel auto, la magistrada también puso de manifiesto que no había duda de que Juana Ramos no desapareció de manera voluntaria, ya que la relación de ella con su familia era muy «estrecha». Además de cuidar a su nieto, también se hacía cargo de sus padres de avanzada edad y regentaba un local. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria detalló a su vez que no consta que Juana Ramos padeciera alguna enfermedad mental que la llevase a desaparecer el 20 de agosto de 2016. La magistrada también reseñó en ese documento de 2020 que la versión del investigado era «inverosímil» y que sus declaraciones ante el órgano judicial han sido «totalmente contradictorias y poco creíbles». Díaz reseñó en aquel entonces que la colaboración del único sospechoso había sido «nula». Miguel Ángel Ramos es investigado hasta ahora de un delito de homicidio o asesinato, maltrato habitual y hostigamiento. Actualmente, la expareja de Juana Ramos tiene la obligación de acudir al Juzgado dos veces por semana, la prohibición de salir de la Isla y del territorio nacional con la correspondiente retirada de su pasaporte