Dos testigos de la defensa niegan que hubiese prostitución en los bungalós

Dos testigos de la defensa han depuesto en la tercera sesión del juicio que se sigue contra un supuesto clan familiar de Vecindario que traficaba con nigerianas. Ambas negaron ayer ante el Tribunal que existiese la prostitución en los bungalós que regentaba uno de los acusados.

La primera en declarar manifestó que comenzó a trabajar como limpiadora en los apartamentos de Antonius J. en 2013, junto a la procesada Dorcas I. (conocida como Doris) y la testigo protegido número uno. A su vez, reseñó que «jamás» vio que Dorcas amenazara ni que fuese violenta o agresiva con la víctima. Sin embargo, a preguntas de la fiscal de Extranjería, Teseida García, respondió que con ella han trabajado sólo dos mujeres: Dorcas I. y otra persona que no era la denunciante. Ante esto, la representante del ministerio público indaga en sí trabajó o no con una de las afectadas. «¿Por qué contesta que vio a la testigo protegido número uno trabajando si asegura que nunca la ha visto?», interrogó García a la mujer, quien respondió que no vio «a Doris trabajar» con la víctima. «No habían otras chicas nigerianas trabajando a parte de Doris y yo», reiteró la testigo, a la vez que apostilló que no vio a nadie «prostituirse allí».

Una de las nigerianas asegura que una de las afectadas «nunca se ha prostituido»

Asimismo, dijo entre risas que la testigo protegido número uno «no se ha prostituido». Sobre cómo conoció a la principal acusada Mabel M., la mujer reseñó que acude con frecuencia al locutorio que regenta la procesada en Vecindario a comprar productos africanos ya que su vivienda está situada al lado de la tienda. «Mabel no es violenta, ni agresiva. Es buena gente», indicó, al tiempo que aseveró que fue la supuesta líder de la red de prostitución quien la llevó a los bungalós para que trabajase limpiando. Pese a esto, sostuvo que no la llegó a ver en los apartamentos ya que Mabel M. trabajaba en la tienda.

La mujer también comentó que desconocía lo que sucedía dentro de la vivienda de la principal acusada y que a ella le pagaban Antonius J. u otra persona por sus servicios de limpieza, en efectivo y dentro de un sobre. Pero, explicó, que no sabía si el dueño de los apartamentos entregaba el pago del resto de trabajadoras a una tercera persona.

La segunda testigo de la defensa también declaró que trabajaba en los bungalós de Antonius J. pero después de que la testigo protegido número uno dejara de limpiar en esos apartamentos. «No sé de ninguna persona que se prostituyera en los bungalós», sentenció la mujer. A Mabel M. la conoce desde 2013 porque ha acudido a comprar productos africanos en su tienda. «Trabajé con ella (Mabel M.) durante tres meses que duró mi contrato, después fui a Nigeria y regresé embarazada, por lo que fui a pedirle trabajo al locutorio», recalcó, al tiempo que añadió que la principal acusada le dijo que hablase con Antonius J. para que le diese trabajo en los bungalós de su propiedad.

El pastor de la iglesia a la que iba una de las víctimas relata que nunca le dijo que la prostituían

Para 2015 comenzó a trabajar en los apartamentos, mientras que a la denunciante la conoció, según dijo, en 2012 y en la iglesia a la que ambas acudían con frecuencia. «Ella (la denunciante) nunca se ha prostituido», aseveró, a la vez que justificó ante la Fiscalía que estaba segura de eso porque siempre se veían en el templo después de que la afectada salía del trabajo. «Vivió poco tiempo con Mabel, después ella se fue a vivir sola. Lo sé porque íbamos a la iglesia a cantar juntas», reiteró la testigo de la defensa. «Yo sí me prostituí antes de 2011 porque no tenía papeles, por eso sé que ella no se ha prostituido», insistió la mujer, al tiempo que reconoció que no podía saber a qué se dedicaba la víctima antes de que ella la conociera.

El tercer testigo de la defensa fue el pastor de la iglesia a la que la afectada supuestamente iba. Éste comentó que la víctima jamás le contó que fuese violada u obligada a prostituirse. Asimismo, narró que la denunciante acudía a su templo acompañada del acusado Antonius J. al que llevo «para que fuese salvado» y que, incluso, lo bautizaron. «Ellos tenían buena relación, ella trabajaba limpiando para él ya que Antonius J. le hizo un contrato a través de un abogado y después de eso dejaron de acudir a la iglesia», sostuvo el pastor, quien aseguró que no es amigo de Mabel M., sino que sólo compra productos en su tienda y la visitó en el hospital cuando fue rociada con ácido porque es una «paisana». «Además, cuando el consulado de Nigeria quiere hacer jornadas de pasaportes, ella (Mabel M.) se ofrece y organiza a la gente para que se los saquen», concluyó.

La Fiscalía pide para Mabel M., Antonius J., Dorcas I., Kingsley O. Blessing E., Eddy O. y Kelvin O., penas que van desde diez años y dos meses a 28 años de cárcel por un delito de trata de seres humanos en concurso ideal con prostitución coactiva y falsedad en documento público. El juicio continúa en la Ciudad de la Justicia el próximo lunes y está previsto que las sesiones duren hasta el miércoles 9 de febrero.